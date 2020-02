DOOM Eternal: svelato il peso della versione Xbox One

A differenza dei primi due mesi di questo 2020, il prossimo Marzo si preannuncia un mese a dir poco pieno di titoli di rilievo. Tra tutte le varie uscite una delle più attese è sicuramente quella di DOOM Eternal. Il tanto amato sparatutto creato dai ragazzi di id Software invaderà le nostre console tra poco più un mese. Per tenere i giocatori ancora più in hype la software house ha deciso in queste settimane di rilasciare dettagli sempre più interessanti riguardanti la loro futura opera.

Dalle prime immagini di viste lungo queste settimane, possiamo affermare senza tanti giri di parole che DOOM Eternal sembra a dir poco sbalorditivo (sia a livello tecnico che non). Proprio per questo motivo moltissimi giocatori hanno ipotizzato che il gioco sarà abbastanza pesante per i propri Hard Disk (vista la mole di contenuti presenti al suo interno). Durante la giornata di oggi siamo venuti a scoprire il peso effettivo del gioco grazie al Microsof Store.

A quanto sembra DOOM Eternal verrà “diviso” in due download separati riguardanti due specifiche modalità di gioco. La parte single player del titolo avrà un download suo che si aggira sui 39 GB, mentre la componente multiplayer del titolo (denominata Battle Mode) andrà ad occupare 38 GB. Quindi il peso totale del gioco sarà intorno ai 75 GB (anche se la pagina Microsoft mostra un peso molto inferiore che sta sui 61 GB totali).

Non sappiamo ancora se anche le altre piattaforme si troveranno con “due versioni” del gioco separate in base alle modalità (anche se probabilmente sarà esattamente così anche per PS4 e PC). Vi ricordiamo che DOOM Eternal arriverà su Xbox One, PlayStation 4 e PC a partire dal prossimo 20 Marzo. Se volete scoprire qualche novità in più riguardante al gioco Bethesda vi suggeriamo di leggere il nostro articolo dedicato!