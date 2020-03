DOOM Eternal, id Software sta già pensando al prossimo progetto

Manca oramai sempre meno all’uscita nei negozi di quello che è molto probabilmente uno dei titoli più attesi in questo strano marzo. Ancora pochi giorni, infatti, e dopo una lunghissima attesa DOOM Eternal arriverà finalmente sulle nostre piattaforme di gioco il prossimo 20 marzo.

Nonostante manchino ancora 5 giorni a tale data id Software ha già cominciato a pensare al futuro, sia per quanto riguarda il supporto post lancio dell’attesissimo titolo del celeberrimo e sanguinoso franchise creato da Romero e Carmack che per quanto riguarda un futuro e misterioso progetto della software house. DOOM Eternal, infatti, riceverà come precedentemente annunciato ben due DLC single player entro un anno dal lancio ufficiale del titolo.

Un rappresentante della software house ha infatti dichiarato in un’intervista: “Stiamo già muovendoci verso qualcos’altro, non posso dire il prossimo progetto perché non mi è permesso ed è un argomento da PR, ma abbiamo sicuramente delle idee. Stiamo poi ovviamente lavorando a dei DLC per DOOM Eternal. Parliamo sempre di più cose alla volta, anche perché non sai mai quando potrebbe emergere un’idea geniale e quindi ci scriviamo sempre note su tutto. Mettiamo quello che ci viene in mente da una parte e vediamo poi il tutto come si evolve.”

DOOM Eternal in ogni caso promette di essere un titolo scoppiettante, capace di riproporre ai massimi livelli quanto già visto nel primo capitolo del 2016. Come riporta anche la nostra anteprima, che potete trovare comodamente qui, infatti: ” le impressioni sono talmente positive che sembra davvero difficile che ID Software sbagli nel compito finale. Quando ci si ritrova davanti a così tanta carne sul fuoco e abbiamo appetito, l’unica cosa che vogliamo fare è mangiare, e DOOM Eternal è un esempio perfetto: riesce nell’intento di farti venire l’acquolina in bocca e non farti smettere di giocare, e in fondo, è proprio questo che un videogioco dovrebbe fare.”