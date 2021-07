Dark Souls, spegnere la prima fiamma a colpi di pizza

Abbiamo giocato a Dark Souls nei modi più impensabili. Abbiamo affrontato il lungo viaggio nell’universo creato da FromSoftware servendoci di controller tradizionali, chitarre di Guitar Hero e banane ma quello che stiamo per proporvi è qualcosa che forse va oltre la nostra immaginazione. Qualcuno infatti ha deciso di trasformare una pizza (una vera pizza) statunitense in un pad per poter giocare, dall’inizio alla fine, il gioco creato da Hidetaka Miyazaki.

L’autore di questa “follia” è Super Louis 64, che da diversi anni su Internet si prodiga nel creare controller partendo da semplici oggetti comuni. Per poter sviluppare il pizza-pad da usare con Dark Souls si è servito di una scheda, che è andato a sistemare sotto ogni fetta della pietanza ordinata da Pizza Hut, una famosa catena statunitense che serve… pizza appunto. Il funzionamento è abbastanza facile è immediato: per ogni fetta c’è un’azione. Abbiamo la fetta che serve a muoversi, quella che serve per attaccare e così via. Il vero tocco di genio, però, risiede nella fetta usata per le fiale curative: invece di “premere”, è necessario dare un morso alla pizza. “Un modo geniale per incentivare a prendere del danno”, le parole del geniale designer e creatore.

Appare chiaro che scegliere di utilizzare una pizza per giocare a Dark Souls non sia il metodo più congeniale. Il risultato finale, che potete vedere nel video disponibile subito qui in basso, è però decisamente geniale. Un altro, grande traguardo di Super Louis 64, che stando alle sue parole con soli venti dollari è riuscito a mangiare una pizza e finire Dark Souls.

Happy Friday! 🍕 We turned a wholesome box of Pizza into a controller for Dark Souls. I turned Plug-n-Play into Plug-n-Eat.

It also works on the PS5 but calling it "Pizza-Sense" didn't roll of the tongue as well! 9/10 would pizza again. I hope I made @pizzahutgaming proud 😆! pic.twitter.com/5ixHVTMR5E — Super Louis 64 (@SuperLouis_64) July 23, 2021

Ora la domanda sorge spontanea: il 21 gennaio 2022, giorno in cui The Elden Ring debutterà per tutte le piattaforme, cercherà nuovi e pazzi modi per giocare? Oppure si limiterà ad usare un controller, dedicandosi alle sperimentazioni solamente con Dark Souls? Vedremo se il prossimo anno avremo questa risposta, nel mentre attendiamo il suo prossimo colpo di genio.