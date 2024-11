Dopo i gattini, su Nintendo Alarmo arriva Doom

Era solo questione di tempo prima che qualcuno facesse girare Doom su Nintendo Alarmo, l’orologio sveglia digitale. Pochi giorni fa, avevamo riportato la notizia di GaryOderNichts (un noto modder) che era riuscito a modificare il suo Alarmo (sfruttando un Raspberry PI che potete acquistare anche voi su Amazon)per mostrare la foto di un gatto, promettendo che vi avremmo aggiornato se qualcuno avesse cominciato a rilasciare MOD per la chiacchierata sveglia multimediale di Nintendo.

Ebbene, possiamo dirvi che dopo aver mostrato un gatto su Nintendo Alarmo, sempre GaryOderNichts ha realizzato il nostro desiderio, rendendo possibile giocare a Doom, il celebre sparatutto in prima persona che è stato fatto girare praticamente ovunque, direttamente sulla sveglia e senza nemmeno aprirla per effettuare modifiche.

GaryOderNichts ha voluto condividere questo traguardo su X per rispondere alle numerose richieste dei suoi follower che dopo la prima modifica apportata ad Alarmo, hanno posto a Gary la celebre domanda: "Ci gira Doom?".

Dopo aver soddisfatto la curiosità dei suoi utenti, Gary ha spiegato che il gioco non ha audio, poiché ha dovuto comprimere il file WAD (necessario per Doom) per adattarlo alla memoria del caricatore USB. Tuttavia, è comunque possibile giocare alla versione shareware di Doom su un Alarmo Nintendo, senza necessità di aprire il dispositivo.

Secondo il video di gameplay, i pulsanti sul retro dell'Alarmo permettono di muovere il personaggio, quelli sulla parte superiore consentono di aprire porte e sparare, e la rotella in cima serve per far ruotare Doomguy.

Non è indubbiamente la soluzione più comoda per giocare a Doom, ma in attesa che qualcuno scopra come collegare un controller ad Alarmo, molti fan dell'opera di John Romero potrebbero aver trovato il miglior modo per svegliarsi alla mattina.

Ora, però, pretendiamo di vedere una versione custom di Doom per Alarmo che richieda di finire il primo livello per poter spegnere la sveglia.