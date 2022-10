Nel corso della giornata di ieri è emerso su Twitter uno spaventoso dettaglio riguardante la vita di Amouranth. La popolare streamer di Twitch è infatti sposata, con un marito che ha preso il controllo della sua vita, minacciandola e tenendole sequestrati tutti i guadagni che l’influencer ha realizzato. Una storia di violenza, probabilmente non solo psicologica, che ha fatto temere il peggio per la vita della ragazza, che però ora sarebbe al sicuro.

Stando a quanto riportato da PeachJars, streamer e personalità molto vicina ad Amouranth, la streamer sarebbe ora al sicuro. “Ha bisogno di tempo per elaborare tutto ciò che è accaduto e riprendersi”, le parole di PeachJars dichiarate online. La preoccupazione sullo stato di salute e sulla vita della ragazza erano emerse durante l’ultima live, che si è interrotta bruscamente, e in tanti avevano sicuramente pensato al peggio. A quanto emerge dalle parole di PeachJars, però, la ragazza sarebbe ora al sicuro e lontana probabilmente dal marito violento.

La vicenda ha scosso moltissimo la community, perché ha messo in mostra la terribile vita a cui Amouranth è stata costretta a legarsi senza vie di fuga, almeno fino a poche ore fa. Chiaramente online non sono mancati i commenti che hanno colpevolizzato la vittima. In tanti hanno infatti affermato che la streamer avrebbe potuto denunciare l’uomo oppure non sposarlo. Come ben sappiamo la realtà è molto diversa e troppe volte le vittime si convincono anche di essere parte del problema. La situazione migliore, in questi casi, non è ovviamente giudicare ma offrire tutto l’aiuto possibile a una persona molestata, anche se non fisicamente.

*that me and others

To add, I’ve met these people and seen their relationship up close and when I say I WHOLEHEARTEDLY trust these people I mean it.

We have all been in the dark but the people that know are with her and supporting her currently

— PeachJars (@PeachJars) October 16, 2022