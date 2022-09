Diverse settimane fa Sony ha annunciato un intero nuovo set di gadget per PlayStation 5 in una veste speciale del tutta inedita. La colorazione scelta da PlayStation ha accontentato tutti gli amanti degli oggetti camo, e a quanto pare anche Xbox ha deciso di seguire il trend. In questi istanti, infatti, Microsoft ha reso nota pubblicamente una nuova fantastica colorazione del pad di Xbox Series X|S, e anch’esso presenta una tematica nei colori camo.

Il nuovo controller wireless Xbox si chiama Mineral Camo Special Edition, e a dirla tutta è già la quarta iterazione che si va ad aggiungere alla serie di pad mimetici realizzata da Microsoft, andando a fare compagnia ai precedenti modelli Night Ops Camo, Arctic Camo e Daystrike Camo. Questa nuova versione del controller si presenta con un motivo mimetico con un colore principale blu minerale, al quale vengono aggiunte una serie di tonalità viola chiaro, color acqua e viola scuro.

Come sottolinea anche Microsoft all’interno del post pubblicato sul proprio blog ufficiale: “con questo design cromatico il pad si distingue dagli altri della collezione Camo grazie ai suoi toni oceanici ispirati ai cristalli di geode”. Anche questo modello si differenzia da quelli precedenti per la colorazione quindi, ma rimangono inalterati sia il design generale, che resta perfettamente ergonomico, che la disposizione dei tasti, lasciata anch’essa invariata.

La nuova colorazione Mineral Camo Special Edition del pad Xbox è già disponibile all’acquisto, e potete fare vostro il controller tramite lo store ufficiale Xbox. Se invece siete interessati ad altre colorazioni speciali potete fare affidamento anche su Amazon. Oltre al pad, è stata annunciata una colorazione speciale Mineral Camo, identica a quella del controller, anche del caricabatterie della Razer, grazie al quale potrete sempre tenere sotto carica il vostro nuovo pad, con una carica in game che durerà circa tre ore piene.