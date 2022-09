Da quando PS5 è stata mostrata per la prima volta, tantissimi appassionati si sono subito chiesti se Sony avrebbe realizzato diverse versioni colorate delle placche presenti sulla console di nuova generazione. La risposta oggi la conosciamo ed è affermativa, con la compagnia nipponica che ha già immesso sul mercato svariate colorazioni differenti non solo per quanto riguarda le placche interscambiabili della console, ma anche il DualSense è stato protagonista di un paio di edizioni molto apprezzate.

Giusto qualche istante fa Sony è tornata con un nuovo annuncio, e riguarda proprio una nuova colorazione molto particolare sia per le placche di PS5, che per il DualSense e l’headset ufficiale. Molti appassionati si aspettavano ben altro annuncio in un periodo del genere, magari più relativo a un prossimo evento ricco di giochi, ma a quanto pare non è ancora il momento per concentrarci sul software in arrivo da qui ai prossimi mesi.

La nuova colorazione si chiama Gray Camouflage, ed è la prima in versione camo per PS5 e i suoi accessori. Come possiamo vedere bene dal trailer appena uscito, questa nuova colorazione non riprende il monocolore delle precedenti versioni, ma si pone più su uno stile mimetico con diverse tonalità di grigio. La texture si ripete anche anche su gran parte del pad DualSense e sulla parte di plastica dell’headset Pulse 3D con Tempest Engine.

Ancora una volta Sony ci conferma quanto con PS5 si stia tornando in un epoca PlayStation dove la personalizzazione della propria console è tornata ad essere un punto focale dell’esperienza che propone la piattaforma. Questa varietà di colori e stili si era andata a perdere sia nella generazione PS3 che durante quella precedente con PS4, mentre fu con i primi due modelli di PlayStation che Sony si sbizzarriva nel realizzare modelli con tonalità differenti e colorazioni che si discostavano anche di parecchio dal colore predefinito.