Dr Disrespect sarà il protagonista di una serie prodotta dallo studio di The Walking Dead

Lo streamer di Twitch Guy Beahm, conosciuto con lo pseudonimo di Dr Disrespect, ha firmato un contratto per realizzare una serie basata sul suo personaggio con Skybound Entertainment, la società che detiene i diritti di The Walking Dead e ha coprodotto l’adattamento televisivo. Beahm ne ha recentemente discusso con l’Hollywood Reporter, anticipando qualche elemento del progetto. “Siamo nelle fasi iniziali sia dal punto di vista creativo che dal punto di vista della direzione che vogliamo intraprendere” ha detto Beahm che ha comunque spiegato che c’è stato un primo confronto per quanto riguarda le animazioni.

Anche se il progetto non è ancora ben definito, Beahm ha comunque spiegato la sua posizione in merito: “Uno degli aspetti a cui tengo di più è che tutto sia coerente. Non voglio che venga snaturato il mio personaggio”. Il cofondatore e amministratore delegato di Skybound David Alpert sta lavorando sul concept della serie con Beahm e ha spiegato come mai la scelta è ricaduta su di lui: “Ci sono molti streamer pieni di talento – ha detto – ma penso che Guy abbia fatto qualcosa di speciale nel creare il suo personaggio. Pensiamo ci sia davvero un mondo molto originale che ruota intorno a Dr Disrespect”.

Un aspetto sul quale Guy Beham e Skybound si sono trovati d’accordo fin da subito è la possibilità di esplorare le origini del personaggio, ovvero come Dr Disrespect sia riuscito a diventare una personalità di Twitch. “Non è qualcosa che può emergere direttamente dagli stream – ha detto sempre Alpert – ed entrare in questo tipo di narrazione è quello che ci interessa di più”.

A quanto pare però i progetti di Guy Beahm non si fermano alla serie. Se lo show avrà successo non si escludono anche altre produzioni mainstream come fumetti o giochi dedicati. Dr Disrespect ha una grande popolarità su Twitch potendo contare al momento su oltre 150 milioni di visualizzazioni e un pubblico di quasi 4 milioni di utenti che lo seguono, alcuni dei quali anche a pagamento. Non è la prima volta che uno streamer decide di intraprendere progetti su altri tipi di media, Richard Tyler Blevins è stato uno dei primi avendo anche realizzato dei libri con la firma del suo personaggio Ninja, diventato di recente protagonista di un fumetto. Ad ogni modo Dr Disrespect è il primo streamer a essere coinvolto in una serie televisiva.