Dragon Age 4 e progetti “segreti”: BioWare parla dei propri giochi

BioWare è al lavoro su Anthem, Dragon Age 4 e anche nuovi progetti non meglio definiti: ecco tutti i dettagli a riguardo.

BioWare, negli ultimi mesi, non è la software house più amata dal pubblico, sopratutto a causa dei molti problemi di Anthem, il più recente game as a service pubblicato da Electronic Arts. Il gioco ha da poco rilasciato l’update Cataclisma, ma l’attesa è stata lunga. Non ha inoltre aiutato il fatto che Ben Irving, produttore del gioco negli ultimi mesi, abbia deciso di lasciare BioWare per dedicarsi a nuove sfide. Questo non significa che la società si dia per vinta.

Tramite il proprio blog, Casey Hudson ha rilasciato nuove informazioni sui progetti di BioWare. Per iniziare, come già sapevamo, i lavori su Anthem proseguono: gli sviluppatori vogliono far emergere il vero potenziale dell’opera, ma ciò richiederà del tempo. Non mancheranno comunque nuovi contenuti, ma BioWare sta ragionando sul lungo periodo.

Più interessante, il fatto che secondo Hudson i lavori su Dragon Age 4 Dread Wolf Rises proseguono bene: il gioco si trova attualmente in una fase di pre-produzione; al lavoro troviamo il team di BioWare con sede a Edmonton.

Infine, pare che la società abbia spazio anche per nuovi progetti “segreti”: una proposta di lavoro ci informa che sono alla ricerca di sviluppatori con esperienza con gli sparatutto in prima o terza persona. Un’altra proposta fa inoltre pensare che questi progetti si baseranno sul Frostbite Engine, famigerato motore di sviluppo di DICE, perfetto per gli FPS e la distruzione ambientale, ma meno adatto per giochi di ruolo con dialoghi ed esplorazione.

In ogni caso, pare che prima di poter vedere qualcosa di nuovo da parte di BioWare ci vorrà ancora un po’ di tempo, visto che Dragon Age 4 è ancora in fase di pre-produzione. Diteci, quali sono le vostre speranze?