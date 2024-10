Dragon Ball: Sparking! Zero, come sbloccare tutti i personaggi

Il roster di Dragon Ball Sparking! Zero è il più grande di sempre per la serie Budokai Tenkaichi. Con ben 182 personaggi, la scelta è a dir poco vasta, ma non tutti sono disponibili fin da subito. In questa guida, quindi, vi spiegheremo come sbloccare tutti (ma proprio tutti!) i personaggi del gioco, quindi sedetevi comodi e preparatevi a scoprire i diversi metodi per farlo.

Come si sbloccano i personaggi in Dragon Ball: Sparking! Zero?

Tutti i personaggi di Dragon Ball: Sparking! Zero possono essere acquistati dal negozio di gioco utilizzando la valuta "Zeni", che si ottiene dopo ogni battaglia. I personaggi vengono sbloccati gradualmente nel negozio man mano che il livello giocatore aumenta: nuovi personaggi si sbloccano ai livelli giocatore 10 e 20, e tutti saranno disponibili al livello 20. Il livello giocatore aumenta dopo ogni battaglia nei vari modalità offline e online.

Molti personaggi possono essere ottenuti gratuitamente anche in altri modi: come ricompensa per determinati Episodi Battaglia, Battaglie Bonus, completando ciascun torneo offline almeno una volta, o desiderando di ottenerli tramite il Super Shenron.

Gli ultimi due personaggi che si sbloccano al livello 20 sono "Black Goku" e "Fusione Zamasu". Questi possono essere sbloccati in anticipo desiderandoli con il Super Shenron, oppure possono semplicemente essere acquistati. Tutti gli altri saranno disponibili dopo aver raggiunto il livello 10, che richiede circa 3-5 ore di gioco.

Acquistare tutti i personaggi costa circa 3 milioni di Zeni in totale. Tuttavia, se non si sprecano soldi su altri oggetti, è possibile guadagnare abbastanza Zeni giocando tutti gli Episodi Battaglia e completando ciascun torneo offline (ogni torneo offre 150.000 Zeni alla prima vittoria). Giocando queste modalità, si sbloccheranno anche numerosi personaggi gratuitamente, permettendo di risparmiare denaro.

Un dettaglio importante è che sbloccare un personaggio sblocca anche tutte le sue varianti. Quando si inizia il gioco, circa la metà dei personaggi sarà oscurata, ma non è necessario acquistare ciascuno di essi: basta acquistare una variante per sbloccare automaticamente le altre. Pertanto, ci saranno meno personaggi acquistabili nel negozio rispetto a quelli grigi nel roster. In totale, ci sono 47 personaggi acquistabili che sbloccano anche tutte le loro varianti. L'unico personaggio non acquistabile in gioco è "Goku (Mini)", che è un bonus esclusivo del pre-ordine (DLC).

Il metodo più veloce per sbloccare tutti i personaggi

Gioca tutti gli Episodi Battaglia di ogni personaggio: questo sbloccherà molti personaggi gratuitamente come ricompensa, raggiungerai circa il livello 15-20 del giocatore e otterrai molti Zeni.

Completa uno di ciascun torneo offline: ciascuno sblocca un personaggio gratuitamente + 150.000 Zeni.

Ora dovresti essere al livello 20 e avere abbastanza soldi per comprare tutti e 47 i personaggi dal negozio.

Se hai ancora bisogno di aumentare il livello o guadagnare Zeni, gioca le Battaglie Bonus e le strade opzionali negli Episodi Battaglia.

Elenco di tutti i personaggi sbloccabili (nel menu del negozio)

Tutti i personaggi saranno disponibili nel negozio dopo aver raggiunto il livello giocatore 20, ma la maggior parte di essi sarà accessibile già al livello 10.