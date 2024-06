DRAGON BALL: Sparking! ZERO, dove preordinarlo al miglior prezzo

DragonBall: Sparking! Zero è l'ultimo titolo della celebre saga videoludica ispirata all'iconico manga e anime Dragon Ball, creato da Akira Toriyama. Il gioco promette di offrire un'esperienza di combattimento ricca di azione, con una grafica migliorata e nuove funzionalità che porteranno i fan in un viaggio epico attraverso l'universo di Dragon Ball. Ebbene, se non vedete l'ora di giocarci siete nel posto giusto, dato che in questo articolo troverete una lista di store in cui preordinarlo al miglior prezzo!

DragonBall: Sparking! Zero, cos'è?

DragonBall: Sparking! Zero, erede dell'amatissima serie Budokai Tenkaichi, segue le avventure di Goku e i suoi amici mentre affrontano nemici potenti e partecipano a battaglie spettacolari per salvare l'universo. Il gioco copre diverse saghe iconiche dell'anime, partendo dall'arrivo di Raditz sulla Terra fino alle epiche battaglie contro nemici come Freezer, Cell e Majin Bu.

Oltre alla modalità storia, Sparking! Zero offre una modalità di gioco libera, permettendo ai giocatori di creare i propri scenari di battaglia e combattere con un vasto roster di personaggi amati della serie. Con un gameplay dinamico e visivamente sbalorditivo, il gioco immerge i giocatori in combattimenti intensi e ricchi di strategia.

DragonBall: Sparking! Zero, quando esce e per quali piattaforme?

DragonBall: Sparking! Zero sarà disponibile a partire dall'11 ottobre 2024 per PlayStation 5 e Xbox Series X.

DragonBall: Sparking! Zero, chi dovrebbe acquistarlo?

DragonBall: Sparking! Zero è un must per tutti i fan di Dragon Ball, sia per coloro che seguono la serie Budokai Tenkaichi fin dagli esordi, sia per i nuovi arrivati che desiderano esplorare l'universo creato da Akira Toriyama. Ma non solo: gli appassionati di giochi di combattimento troveranno in Sparking Zero un titolo ricco di azione e strategia, con combattimenti che richiedono abilità e tattica, mentre anche i giocatori casuali che apprezzano i giochi di avventura e azione troveranno molto da amare, grazie alla trama avvincente e alle modalità di gioco variegate.

DragonBall: Sparking! Zero, quali versioni sono disponibili?

DragonBall: Sparking! Zero sarà disponibile in diverse versioni per soddisfare le esigenze di ogni tipo di giocatore:

Versione Standard : Include il gioco base senza contenuti aggiuntivi.

: Include il gioco base senza contenuti aggiuntivi. Deluxe Edition : Oltre al gioco base, questa edizione include: Costumi aggiuntivi per i personaggi Personaggi bonus giocabili Missioni speciali e contenuti scaricabili esclusivi

: Oltre al gioco base, questa edizione include: Collector's Edition : Questa edizione di lusso comprende tutto ciò che è incluso nella Deluxe Edition, oltre a: Una statuetta di Goku Un artbook con illustrazioni e concept art del gioco Una mappa del mondo di Dragon Ball

: Questa edizione di lusso comprende tutto ciò che è incluso nella Deluxe Edition, oltre a:

DragonBall: Sparking! Zero, dove preordinarlo al miglior prezzo?

PS5 - Standard Edition

Xbox Series X - Standard Edition