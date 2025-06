Devi riprenderti dalla deludente seconda stagione di The Last of Us? Fatti un regalo, acquista The Last of Us Parte II Remastered è disponibile su Amazon a soli 29€ rispetto al prezzo originale di 41€, con uno sconto del 28%! Questa versione migliorata per PlayStation 5 vi offrirà un'esperienza post-apocalittica ancora più immersiva, con miglioramenti grafici e nuove modalità come Guitar Free Play e Lost Levels. Preordinando il gioco riceverete anche integratori speciali per sbloccare formule e potenziamenti esclusivi.

The Last of Us Parte II Remastered, per un'esperienza di gioco migliorata e in 4K nativa

The Last of Us Parte II Remastered è perfetto per i giocatori che cercano un'esperienza narrativa profonda e coinvolgente su PlayStation 5. Questa versione rimasterizzata si rivolge sia ai fan della serie che vogliono rivivere l'avventura con miglioramenti grafici e nuovi contenuti, sia ai nuovi giocatori attratti da storie mature e complesse. Grazie alle funzionalità del DualSense e ai tempi di caricamento ridotti, offre un'immersione senza precedenti nel mondo post-apocalittico di Ellie e Abby.

A soli 29€ invece di 41€, The Last of Us Parte II Remastered rappresenta un'occasione imperdibile per vivere una delle storie più intense del gaming moderno. Con contenuti aggiuntivi esclusivi come Guitar Free Play, Lost Levels e la modalità roguelike No Return, questa Director's Cut offre un valore eccezionale. Il preordine include inoltre bonus utili per potenziare la vostra esperienza di gioco. Vi consigliamo l'acquisto per la qualità narrativa straordinaria e i miglioramenti tecnici che rendono questa la versione definitiva da possedere.