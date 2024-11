Dragon Ball Sparking! Zero: questa mod tutta italiana porta il gioco in 8K con ray tracing

La mod tutta italiana realizzata dal canale Beyond Dreams migliora drasticamente la grafica di Dragon Ball Sparking! Zero (gioco acquistabile su Amazon), portandolo a una risoluzione di 8K a 60 FPS con Ray Tracing attivato. Il modder italiano ha pubblicato un video che mostra il risultato finale del suo lavoro sul popolare gioco di combattimento basato sul famoso anime.

Beyond Dreams ha mostrato il Reshade per ottimizzare l'Ambient Occlusion e la Global Illumination, implementando il Complete Ray Tracing tramite la tecnologia Restir GI. Ha inoltre migliorato i colori per renderli più fedeli all'anime originale e aggiunto una profondità di campo dinamica per un effetto più cinematografico.

Per raggiungere queste prestazioni, il modder ha utilizzato hardware di fascia decisamente alta come una Nvidia RTX 4090 ASUS TUF, 32 GB di RAM e un processore Intel 14700K. La mod include anche una telecamera personalizzata che segue maniera più fluida i movimenti dei personaggi e dell'ambiente durante il gameplay.

Ha inoltre migliorato i colori per renderli più fedeli all'anime originale

Questa mod dimostra il potenziale grafico ancora inespresso di Dragon Ball Sparking! Zero, già apprezzato per la sua fedeltà visiva all'opera originale. L'implementazione del ray tracing e l'aumento della risoluzione portano l'esperienza visiva a un nuovo livello, avvicinando ulteriormente il gioco all'estetica dell'anime di Akira Toriyama.

Ormai il miglioramento dei giochi a livello grafico è divenuto un vero e proprio trend. Le community sono interessati a osservare i limiti massimi e le capacità grafiche dei giochi moderni, per capire quanto effettivamente un titolo può dirsi fotorealistico. Dopotutto ne abbiamo viste a decine di mod su GTA V o su Cyberpunk 2077 e probabilmente ne vedremo altrettante per Microsoft Flight Simulator 2024 e tantissimi altri giochi in uscita come Fable, DOOM e in futuro, anche l'attesissimo Grand Theft Auto VI.