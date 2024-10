Dragon Ball: Sparking! Zero, questo boss è così difficile che è diventato un meme

Ball: Sparking! Zero, rilasciato in accesso anticipato lunedì, presenta un boss particolarmente ostico che sta mettendo alla prova le abilità dei giocatori. Se ci state giocando probabilmente lo avrete già intuito: il boss in questione è la Grande Scimmia Vegeta, una trasformazione potenziata del personaggio Vegeta che lo rende simile a un enorme gorilla.

Questa forma, già impressionante nell'anime, si è rivelata quasi imbattibile nel gioco, e per esporre la loro frustrazione i giocatori stanno condividendo online meme e battute sulla difficoltà di sconfiggere questo avversario.

L'argomento è diventato virale su X, con oltre 26.000 post dedicati. Molti utenti stanno condividendo clip da altre serie anime come Bleach e Jujutsu Kaisen per descrivere umoristicamente l'esperienza di affrontare questo boss.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

La Grande Scimmia Vegeta può eliminare rapidamente i giocatori grazie ai suoi potenti attacchi a raggio e a una mossa di presa molto veloce che interrompe i tentativi di contrattacco. Nonostante non sia impossibile da battere, rappresenta una sfida considerevole per un boss di inizio gioco.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Di fronte alle lamentele dei giocatori, l'editore Bandai Namco Entertainment ha suggerito una soluzione semplice: abbassare il livello di difficoltà e riprovare. Tuttavia, anche con questa strategia, la vittoria non è garantita.

Nonostante le difficoltà, Dragon Ball: Sparking! Zero sta generando un notevole interesse nella comunità dei videogiocatori, dimostrando come una sfida impegnativa possa diventare un elemento di discussione e condivisione tra gli appassionati.