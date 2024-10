Poteva CJ non entrare nel roster di Dragon Ball Sparking! Zero?

Come ci si poteva aspettare, i modder hanno già iniziato a "migliorare" Dragon Ball: Sparking! Zero (che potete trovare su Amazon) su PC, a pochissimi giorni dal lancio globale del gioco.

Tra le mod più in voga, oltre a quelle pensate per migliorare le prestazioni della versione per pc, ce ne sono alcune che introducono, una serie di personaggi iconici di altri videogiochi e film d'animazione.

Ok che CJ no poteva mancare... ma dov'è Shaggy Ultra Istinto?

Il modder Ercuallo ha creato diverse mod che trasformano i combattenti originali in personaggi celebri e fra questi, ovviamente, non poteva mancare l'onipresente CJ di GTA San Andreas, che per l'occasione prende il posto di Goku (Versione Z).

Dopo averlo visto diventare il protagonista di Silent Hill 2 Remake e Armored Core VI, CJ diventa il personaggio principale della serie di Toryiama, ritrovandosi a combattere con Big Smoke (che prende il posto di vegeta) che si trasforma in Donkey Kong invece che nell'iconica scimmia gigante.

Ovviamente non potevano mancare mod per inserire nel roster di Dragon Ball Sparking! Zero (qui la nostra recensione) persino Luffy di One Piece (nella sua versione Gear 5), Kratos da God Of War e l'astronauta di Among Us.

Sebbene il risultato non sia tecnicamente perfetto, queste mod regalano momenti di totale no-sense e siamo certi che saranno in grado di generare molteplici meme fra gli appassionati.

Le modifiche realizzate da Ercuallo consistono principalmente nella sostituzione dei modelli poligonali dei lottatori con quelli di altri personaggi famosi. Nonostante l'effetto comico, è evidente che si tratta di un lavoro amatoriale ancora lontano dalla perfezione tecnica del gioco originale.

Gli interessati possono scaricare queste mod dalla pagina NexusMods di Ercuallo. Oltre alle modifiche già citate, sono disponibili anche versioni con Shrek e una variante "grassa" di CJ.

Dragon Ball: Sparking! Zero è disponibile per PS5, Xbox Series X|S e PC. Il gioco offre un'ampia selezione di personaggi e modalità, tra cui episodi "What if" da sbloccare per esplorare scenari alternativi dell'universo di Dragon Ball.