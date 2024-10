Dragon Ball: Sparking! Zero sta dominando su Steam

Dragon Ball: Sparking! Zero (acquistabile su Amazon) ha raggiunto un nuovo record su Steam, superando i 122.000 giocatori contemporanei nelle scorse ore. Il picchiaduro basato sulla celebre serie anime ha toccato un picco di 122.554 utenti attivi, posizionandosi ai vertici della classifica dei titoli più giocati sulla piattaforma.

Questo risultato rende Sparking! Zero il gioco di Dragon Ball più popolare di sempre su Steam, superando anche recenti uscite di peso nel genere picchiaduro come Street Fighter 6 e Tekken 8. Attualmente il titolo conta circa 90.000 giocatori attivi e occupa la sesta posizione tra i più giocati in assoluto.

Un grande successo

Il successo di Sparking! Zero non si limita solo al numero di giocatori. Il titolo sviluppato da Spike Chunsoft per Bandai Namco è anche in testa alla classifica globale delle vendite su Steam, calcolata in base ai ricavi generati. Inoltre, sta ricevendo un ottimo riscontro da parte della critica, con il 94% delle oltre 12.000 recensioni degli utenti che risultano positive.

Gli analisti prevedono che il successo di Dragon Ball: Sparking! Zero possa crescere ulteriormente nel fine settimana, periodo in cui tradizionalmente si registra un aumento dei giocatori attivi. Questo potrebbe consolidare ulteriormente la posizione del gioco nelle classifiche di Steam.

Il lancio di Sparking! Zero non è stato accompagnato da particolari polemiche. Questo smooth launch ha contribuito al successo immediato del titolo, che si sta affermando come uno dei picchiaduro più popolari del momento su PC.