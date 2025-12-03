Il mondo videoludico potrebbe essere sul punto di assistere al ritorno di uno dei JRPG più influenti della storia. Yuji Horii, il leggendario creatore di Dragon Quest e supervisore di Chrono Trigger, ha lasciato intendere durante un livestream che qualcosa di importante bollirà in pentola per il classico Square Enix, proprio mentre il titolo celebra il suo trentesimo anniversario nel 2025. Le sue dichiarazioni evasive, accompagnate da un evidente imbarazzo, hanno scatenato l'entusiasmo della community, che da anni sogna un remake o quantomeno una re-release moderna del capolavoro sviluppato dal Dream Team di Hironobu Sakaguchi, Akira Toriyama e Nobuo Uematsu.

Durante l'episodio più recente del talk show KosoKoso Hōsō Kyoku, Horii è stato incalzato dai conduttori riguardo alle speculazioni crescenti attorno a Chrono Trigger. Quando Kazuhiko Torishima, ex editor di Shonen Jump, gli ha chiesto esplicitamente se ci saranno novità sul franchise dopo aver menzionato progetti già annunciati come una serie di concerti prevista per il prossimo anno, la risposta del game designer è stata rivelatrice proprio nella sua riluttanza a rispondere.

"Non posso parlarne", ha dichiarato Horii con evidente agitazione, prima di aggiungere una serie di commenti che hanno fatto esplodere le risate in studio: "Aspetta, se dico questo capirete tutto!", "Non chiedetelo!", "Fare domande è vietato!" e "Mi metterò nei guai!". La replica maliziosa di Torishima non si è fatta attendere: "C'è qualcosa". Una conferma implicita che ha mandato in fibrillazione i fan del JRPG a turni pubblicato originariamente su Super Famicom nel 1995.

"Non posso parlarne. Aspetta, se dico questo capirete tutto!"

Square Enix aveva già anticipato a inizio anno che avrebbe lanciato "vari progetti che vanno oltre il mondo del gioco" nel corso del 2025 per celebrare il trentennale di Chrono Trigger, ringraziando così tutti i giocatori che hanno vissuto le avventure di Crono, Marle e compagni attraverso le epoche. Tuttavia, nessun annuncio concreto è stato fatto finora su un possibile remake o remaster, lasciando la community nel limbo tra speranza e scetticismo. Le parole di Horii potrebbero finalmente indicare che qualcosa di sostanziale sta effettivamente prendendo forma negli studi giapponesi.

Resta da vedere cosa Square Enix abbia effettivamente in serbo per questo anniversario. La software house giapponese ha dimostrato negli ultimi anni un approccio variegato ai suoi classici: dai remake completi come Final Fantasy VII Remake ai remaster pixel-perfect della serie Mana, passando per le riedizioni HD-2D che hanno rivitalizzato Octopath Traveler e Triangle Strategy. Qualunque sia la direzione scelta per Chrono Trigger, i fan sperano che possa finalmente portare questo capolavoro intramontabile sulle console moderne come PlayStation 5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.