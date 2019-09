Dragon Quest: i primi tre capitoli arrivano su Switch, ecco la data

Dragon Quest arriverà su Nintendo Switch non solo con l'undicesimo capitolo, ma anche con i primi tre capitoli storici della saga.

Mentre siamo tutti in attesa di Dragon Quest 11 Echi di un’era perduta per Nintendo Switch, Square Enix annuncia che la saga potrà contare su nuovi arrivi, o per meglio dire dei ritorni. Il 27 settembre, data di uscita dell’undicesimo capitolo, saranno distribuiti su Nintendo Switch anche i primi tre capitoli della serie.

Parliamo di Dragon Quest, pubblicato nel 1986, Dragon Quest II: Luminaries of the Legendary Line, rilasciato nel 1987, e Dragon Quest III: The Seeds of Salvation, arrivato nel 1988. I tre giochi erano conosciuti come “Dragon Warrior” negli Stati Uniti, quando vennero rilasciati per la prima volta. Si tratta inoltre della prima volta che i tre capitoli vengono rilasciati su console in Europa.

Si tratta di un’ottima occasione per scoprire le origini della saga e vivere un’esperienza JRPG vecchio stampo. Diteci, cosa ne pensate di questo annuncio? Vi ha sorpresi?