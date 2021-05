Dragon Quest: tutti gli annunci dell’evento celebrativo sui 35 anni

Pochi istanti fa abbiamo assistito a una diretta speciale dedicata a celebrare i 35 anni della storica saga di Dragon Quest. Durante questa trasmissione, il creatore della saga JRPG Yuji Hori ha presentato per la prima volta alcuni dei progetti che potremo assaporare da qui in avanti.

Dragon Quest Eraser

Il primo titolo ad essere annunciato è Eraser, ovvero un coloratissimo puzzle game in cui tutti gli iconici personaggi e mostri della saga JRPG prendono le sembianze di tante gommine colorate.

Dragon Quest X

La diretta ha dato ampio spazio anche al decimo capitolo della saga, il quale sfortunatamente non ha mai varcato i confini giapponesi e non sembra essere in procinto di farlo. Oltre all’annuncio di una nuova Versione 5.5, il popolarissimo MMORG riceverà anche un nuovo titolo offline da uno stile più chibi e con una grafica totalmente rivista.

Dragon Quest III HD-2D Remake

Uno degli annunci più entusiasmanti è stato invece il remake dello storico terzo capitolo. Il gioco che ha dato il via alla storia dell’universo di Dragon Quest sta per tornare in una veste davvero affascinante. In questo remake HD-2D in uscita in tutto il mondo simultaneamente, potremo finalmente rivivere l’epopea di Roto con una scelta stilistica generale che riprende quanto abbiamo già visto nell’apprezzatissimo Octopath Travelers. Purtroppo manca ancora all’appello una data di lancio.

Dragon Quest Treasures

Nella diretta c’è stato anche spazio per una sorpresa inaspettata, ovvero l’annuncio di una sotto-saga mai proposta prima nel franchise. Con Treasures ritorniamo nel mondo dell’undicesimo capitolo, con un prequel incentrato sulle avventure di Erik e sua sorella Mia. Questo spin-off si presenta come un titolo più dinamico rispetto ai capitoli classici e dovrebbe uscire simultaneamente in tutto il mondo, anche se non è stata ancora fornita una data.

Dragon Quest XII The Flames of Fates

Chiudiamo con il pezzo grosso, l’annuncio che tutti stavamo aspettando. Dragon Quest XII The Flames of Fate sarà il nuovo capitolo principale della saga. Al momento abbiamo solo un logo, ma è già possibile notare un cambio di mood che ci lascia incuriositi e impazienti di scoprire di più su questa nuova incarnazione dello storico brand JRPG.

Insomma, gli annunci sono stati molteplici, e anche se abbiamo ricevuto poche informazioni su date di lancio dei vari titoli, sappiamo che la saga di Yuji Hori è pronta a sommergerci di nuovi giochi nel corso dei prossimi mesi e anni.