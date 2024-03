In Dragon’s Dogma 2 è essenziale riposare regolarmente per salvare il vostro progresso e ristabilire completamente la salute del vostro gruppo. Tuttavia, data l'elevata tariffa delle locande, questa pratica può risultare costosa. Se desiderate riposare gratuitamente, l'opzione migliore è possedere una casa, e in questa guida vi spiegheremo proprio come ottenerla.

Dragon's Dogma 2, come comprare una casa

Come comprare casa a Vernworth

Per ottenere una casa a Vernworth, il primo insediamento principale, dirigetevi verso il vicolo accanto all'Locanda Stardrop. Qui incontrerete Mildred, che vi proporrà una conversazione che vi porterà alla missione "Un Posto da Chiamare Casa". Mildred vi offrirà di rimanere gratuitamente nella sua casa per una settimana. Dopo questo periodo, vi proporrà di acquistarla per 20.000 monete d'oro. Avrete il tempo di risparmiare i fondi necessari, e una volta comprata, la casa sarà vostra per sempre, offrendovi un luogo gratuito dove riposare e conservare i vostri oggetti.

Come comprare casa a Bakbattahl

Per ottenere una casa a Bakbattahl, la procedura è ancora più semplice. Non vi è alcuna missione da completare: dirigetevi verso l'estremità nord della città, vicino allo Stand dei Libri Rari, dove incontrerete Andrea. Quest'ultima vi offrirà di vendervi una casa per 30.000 monete d'oro. Una volta effettuato il pagamento, avrete a disposizione un'altra casa dove poter riposare gratuitamente - tra l'altro, questa opzione è particolarmente vantaggiosa dato che l'locanda a Bakbattahl richiede la spropositata cifra di 9.999 monete d'oro a notte -.