State giocando a Dragon’s Dogma 2? Se si probabilmente già sapete che è possibile completare il gioco in più maniere, ottenendo di volta in volta dei finali diversi. Tra questi ne esiste uno che è un vero e proprio finale segreto che integra in sé tutto un pezzo di storia non analizzato negli altri finali presenti e più semplicemente ottenibili. Andiamo a scoprire come sbloccare il vero finale in Dragon’s Dogma 2.

Dragon’s Dogma 2: quanti finali ci sono?

Il titolo di Capcom è un videogioco con tre finali canonici, uno negativo, uno buono e uno segreto, chiamato vero finale.

I primi due si ottengono finendo il gioco e compiendo una delle due scelte che è possibile incontrare durante le fasi finali dell’avventura mentre il terzo finale, quello segreto si ottiene in una maniera un pelo più elaborata.

Il terzo finale, tra le altre cose, permette al giocatore di accedere a una serie di contenuti esclusivi che in altra maniera non è possibile sbloccare, permettendo il raggiungimento di un particolare tipo di postgame.

Dragon’s Dogma 2: come sbloccare il vero finale o finale segreto

Per sbloccare il vero finale di Dragon’s Dogma 2 è necessario faticare un pochino e per più motivi: è necessario raggiungere il finale canonico del gioco ma è anche necessario aver ottenuto un particolare tipo di oggetto, da utilizzare poi per sbloccare una particolare sezione del gioco.

Nello specifico ecco tutto quello che bisogna fare per sbloccare il finale segreto:

Per prima cosa è necessario arrivare alla missione finale Eredità (legacy) che si effettua sulla cima della torre del chiaro di luna (moonglint Tower). Qui il drago farà la sua comparsa e ci obbligherà a scegliere tra la fuga e la lotta con lui. Affrontiamolo e arriviamo fino alla cerimonia di incoronazione; non sediamoci però sul trono, bensì andamo a parlare con il pioniere (pathfinder) che si trova seduto al tavolo al lato sinistro del trono. Parliamoci due volte (dopo la prima si sposterà) e diciamogli di rispedirci a lottare contro il drago. Durante la lunga cutscene dove questo volterà, quando avremo il controllo del nostro personaggio, apriamo il menù degli oggetti e selezioniamo tra questi la lama sacrilega rafforzata (empowered godsbane blade). In questa maniera ci uccideremo e daremo inizio a una cutscene molto lunga ma anche molto interessante, che finirà per sbloccare una nuova sezione del gioco chiamato “Dragon’s Dogma 2”. Completata la cutscene ci ritroveremo di nuovo nel mondo che abbiamo imparato a conoscere fino a quel momento con però diverse differenze da tenere in considerazione; questo sarà il nostro nuovo post-game e dovremo completarlo parzialmente per arrivare al nuovo finale.

La nuova mappa, chiamata mondo senza protezione, si baserà sulla stessa del gioco base con aggiunti diversi boss e alcune nuove aree; questa sarà pian piano inglobata da una nebbia rossa fatale che, di fatto, porrà sulla nostra testa un timer invisibile. Per cercare di giocare quanto più possibile e scoprire quanti più contenuti possibili, il nostro consiglio è quello di iniziare a esplorare le città poste più all’esterno della mappa, muovendosi usando i telecristalli e riducendo i sonni a quelli assolutamente indispensabili.

A questo punto, per poter sbloccare il finale segreto, sarà necessario completare le seguenti cose:

Completare le tre missioni principali di questo nuovo open world ovvero Dreams Apart, A Scholarly Pursuit e Halls Of The First Dawn ;

e ; evacuare le città convincendo i cittadini a trasferirsi temporaneamente presso il Seafloor Shrine ;

; esplorare i luoghi marchiati dai grandi raggi rossi che scendono dal cielo; nel mondo di gioco ne esistono 5 e ognuno di questi è collegato a boss speciali da affrontare.

Completati tutti questi compiti presso il Seafloor Shrine comparirà un nuovo raggio rossastro con il pioniere nei dintorni. Parliamoci e poi interagiamo con il raggio rosso per sbloccare il vero finale.

Guardiamo la nuova cutscene finale e avremo davvero finito Dragon’s Dogma 2; adesso, volendo, possiamo ricominciare Dragon's Dogma 2 selezionando la voce New Game +.