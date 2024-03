Dragon's Dogma 2, ecco i requisiti PC: serve una RTX 2080 per il 4K

Con l'uscita ormai imminente di Dragon's Dogma 2, è il momento ideale per controllare se il vostro (e nostro) PC gaming è pronto ad affrontare la nuova avventura Capcom al massimo della resa.

I requisiti di sistema minimi e consigliati per Dragon's Dogma 2 sono stati rivelati e, come sempre, è meglio mirare ai requisiti consigliati per garantire prestazioni ottimali. Per un'esperienza di gioco fluida è importante che il PC soddisfi o superi questi requisiti:

Requisiti minimi di sistema

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit) CPU: Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600

Intel Core i5 10600 / AMD Ryzen 5 3600 RAM: 16 GB di RAM

16 GB di RAM GPU: NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT con 8 GB di VRAM

NVIDIA GeForce GTX 1070 / AMD Radeon RX 5500 XT con 8 GB di VRAM DirectX: Versione 12

Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Note aggiuntive: Prestazioni stimate: 1080p/30fps. Il frame rate potrebbe diminuire nelle scene ad alta intensità grafica. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti o AMD Radeon RX 6800 richiesti per supportare il ray tracing.

Requisiti consigliati di sistema

Sistema operativo: Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit)

Windows 10 (64 bit) / Windows 11 (64 bit) CPU: Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X

Intel Core i7-10700 / AMD Ryzen 5 3600X RAM: 16 GB di RAM

16 GB di RAM GPU: NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700

NVIDIA GeForce RTX 2080 / AMD Radeon RX 6700 DirectX: Versione 12

Versione 12 Rete: Connessione Internet a banda larga

Connessione Internet a banda larga Note aggiuntive: Prestazioni stimate: 2160p/30fps. Il frame rate potrebbe diminuire nelle scene ad alta intensità grafica. NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti o AMD Radeon RX 6800 richiesti per supportare il ray tracing.

I requisiti non ci sembrano estremamente esosi, ma è chiaro che bisogna piano piano cominciare ad aggiornare il PC, soprattutto in vista dei prossimi giochi.