Dragon's Dogma 2 | Guida alla Sfinge, dove trovarla e indovinelli

Il mondo di Dragon's Dogma 2 è patria di un vasto bestiario di mostri e abomini che affliggono la terra. Queste creature possono variare dalle orde di barbari Goblin, Arpie e Zombie a gigantesche mostruosità come Grifoni, Ciclopi, Ogre, Minotauri e Draghi. La più misteriosa tra queste creature è, però, la Sfinge, che fornisce indovinelli e si trova in un'area non segnata della mappa; è così, infatti, nascosta che potresti perderla completamente, ecco perché abbiamo stilato questa guida con tutte le informazioni che ti possono servire sulla Sfinge in Dragon's Dogma 2: dove trovarla, come risolvere tutti gli indovinelli e consigli utili.

Dragon's Dogma 2, guida alla Sfinge

Consigli preliminari

La Sfinge è una delle bestie più misteriose e rare di Dragon's Dogma 2, un amalgama di donna umana, leone e uccello che ama sfidare gli intrusi con giochi di indovinelli. Ecco alcune cose preliminari da tenere a mente quando interagisci con lei:

Hai solo un'opportunità per ogni indovinello , quindi salva prima in una locanda. In questo modo, se qualcosa va storto, puoi farti uccidere appositamente, ricaricare all'ultima locanda e poi riprovare l'enigma.

, quindi salva prima in una locanda. In questo modo, se qualcosa va storto, puoi farti uccidere appositamente, ricaricare all'ultima locanda e poi riprovare l'enigma. Posiziona un Telecristallo vicino a lei: la Sfinge si trova in montagna e non è il posto più facile da raggiungere. Quindi, se ne hai uno a portata di mano, posiziona un Telecristallo vicino a lei in modo da poter viaggiare rapidamente con un Pietra di Via.

la Sfinge si trova in montagna e non è il posto più facile da raggiungere. Quindi, se ne hai uno a portata di mano, posiziona un Telecristallo vicino a lei in modo da poter viaggiare rapidamente con un Pietra di Via. Puoi sentire un indovinello quante volte vuoi: la Sfinge è felice di ripetere i suoi indovinelli quante volte desideri; se non hai l'oggetto di cui ha bisogno, non potrai provare a dare una risposta.

la Sfinge è felice di ripetere i suoi indovinelli quante volte desideri; se non hai l'oggetto di cui ha bisogno, non potrai provare a dare una risposta. Puoi decidere di non consegnare nulla al primo approccio : non ti punirà se arrivi alla schermata di consegna e poi decidi che in realtà non vuoi ancora provare a risolvere l'indovinello. Basta tornare indietro e ritornare da lei quando avrai ciò che desidera.

: non ti punirà se arrivi alla schermata di consegna e poi decidi che in realtà non vuoi ancora provare a risolvere l'indovinello. Basta tornare indietro e ritornare da lei quando avrai ciò che desidera. La Sfinge combatterà se provocata : se attaccata, la Sfinge scatenerà una tempesta di caos magico per confondere i suoi nemici prima di scatenare attacchi infuocati. Se per caso le abbassi la salute in battaglia, volerà via a meno che tu non riesca a completare il compito.

: se attaccata, la Sfinge scatenerà una tempesta di caos magico per confondere i suoi nemici prima di scatenare attacchi infuocati. Se per caso le abbassi la salute in battaglia, volerà via a meno che tu non riesca a completare il compito. Puoi uccidere la Sfinge, ma i forzieri non si apriranno: insomma, sentiti libero di fare ciò che vuoi, ma se distruggi la Sfinge o la fai volare via prima che siano risolti gli indovinelli, i forzieri del tesoro rimarranno sigillati e non potrai ottenere ciò che c'è dentro.

Dove trovare la Sfinge in Dragon's Dogma 2

La posizione della Sfinge è molto fuori mano rispetto alla trama principale, nascosta tra montagne e tane di mostri. Si può trovare in de posti:

Posizione 1 - Santuario della Montagna: A nordovest delle Paludi Nebbiose, a nordest di Checkpoint Rest Town. Dovrai attraversare il Campo di Battaglia Antico e un paio di caverne per arrivarci.

- Santuario della Montagna: A nordovest delle Paludi Nebbiose, a nordest di Checkpoint Rest Town. Dovrai attraversare il Campo di Battaglia Antico e un paio di caverne per arrivarci. Posizione 2 - Santuario di Frontiera: Si presenta solo qui se risolvi i primi cinque indovinelli. Il santuario si trova lungo il fiume che scorre a ovest di Checkpoint Rest Townt e verso Battahl. Dovrai saltare su una colonna caduta in un passaggio stretto per trovarla.

Come arrivare al Santuario di Montagna

La prima volta che puoi incontrare la Sfinge è nel Santuario di Montagna a nordest delle Paludi Nebbiose e a nordovest dei Campo di Battaglia Antico. È una zona nascosta, quindi analizzeremo dettagli specifici su come raggiungerla.

1: Prendi la strada principale verso Battahl, ma gira al bivio verso i Campi di Battaglia Antichi

Per trovare la Sfinge, dovrai iniziare il tuo viaggio nella città capitale di Vernworth e dirigerti verso ovest in direzione della regione di Battahl. Continua a muoverti verso ovest lungo il percorso fino a raggiungere una biforcazione stradale come mostrato nello screenshot sopra.

Da lì, prendi il sentiero di destra e potresti imbatterti in un NPC che chiede il tuo aiuto per scortarlo in un luogo chiamato Campo di Battaglia Antico, che si trova più avanti lungo il percorso. Lungo questo percorso ci sono alcuni nemici insidiosi, quindi ti daremo alcuni consigli aggiuntivi nella sezione successiva.

2: Attraversa la Battaglia Antica e naviga tra le rovine

Continua dritto senza deviazioni e arriverai al Campo di Battaglia Antico, che assomiglia esattamente a ciò che dice il nome: il sito di una battaglia antica combattuta eoni fa, disseminato di armi rotte e le rovine di una fortezza costruita sul fianco della montagna.

Anche se gli umani potrebbero non abitare più l'area, è piena di tutte le creature mortali da tenere d'occhio, tra cui Goblin, Arpie, Scheletri non morti e un paio di Ciclopi. Oltre a tutto questo, un grande Drago si posa regolarmente nella grande area aperta fuori dalla fortezza. Puoi tranquillamente ignorare il Drago perché non sta sorvegliando la fortezza di per sé, ma sii completamente preparato a combattere o fuggire se il Drago ti nota.

Dopo aver scortato l'NPC nelle rovine della fortezza della Battaglia Antica, ti consegnerà una chiave che potrai usare per sbloccare una delle stanze in questa area per reclamare un po' di bottino, incluso un'arma per la Vocazione dello Spadaccino Mistico.

Una volta fatto ciò, fatti strada su e attraverso la fortezza scalando varie scale e cornicioni fino a raggiungere la cima della fortezza dove è riposato un Ciclope corazzato. Dopo averlo sconfitto, fatti strada dietro i muri in cima alla fortezza e troverai una grotta che porta alla prossima tappa del tuo viaggio: la Grotta dei Mondi Inviati.

3: Attraversa le grotte e demolisci il Golem

Le Grotte dei Mondi Inviati sono una caverna relativamente diretta ma non meno pericolosa abitata da Spiriti Malvagi, Goblin e persino un Orco che sterminerà gli avventurieri ignari che si avventurano sul loro territorio. C'è anche un Campo Base dove puoi montare una tenda e riposarti per recuperare la salute persa fino a quel momento nel viaggio (consigliamo di riposarsi qui perché ci saranno battaglie più difficili avanti).

Una volta riposato, fatti strada attraverso la caverna procedendo dritto (fermandoti lungo la strada per estrarre minerali preziosi) e arriverai all'uscita della caverna che porta in un'area chiamata Rovine Antiche.

Questa è una piccola area disseminata di grandi massi e un rilievo di pietra antico scolpito nel muro. La tua prossima destinazione si trova alla fine di questa area, ma non appena ti avvicini all'uscita, i grossi massi inizieranno improvvisamente a muoversi da soli, formando un gigantesco Golem intenzionato a bloccare il tuo cammino.

I Golem sono avversari brutali i cui corpi di pietra sono impenetrabili a tutti gli attacchi e possono infliggere danni devastanti al tuo gruppo sparando raggi laser dalle loro teste. I principali punti deboli del Golem sono i sigilli magici blu giganti che coprono i loro corpi.

Questi sigilli sono progettati per mantenere insieme il corpo di un Golem, quindi se riesci a romperli tutti, il Golem si sfalderà e morirà. Stai attento quando sta per morire, tuttavia, poiché il Golem inizierà a esplodere casualmente in un tentativo disperato di portarti con sé.

Dopo aver smantellato il Golem, sei libero di procedere alla prossima area, il Corridoio del Santuario, un passaggio sicuro che conduce alla destinazione finale di questo viaggio: il Santuario della Montagna.

Uscendo dal passaggio sicuro, vedrai delle rocce scoscese sulla tua destra che portano a un campo base. Sentiti libero di riposarti qui se necessario. Infine, fatti strada su per una serie di scale e ti troverai di fronte alla Sfinge.

Soluzione degli indovinelli della Sfinge in Dragon's Dogma 2

Ricorda, la Sfinge è un po' un imbrogliona oltre che essere saggia. Dovrai, quindi, pensare attentamente per risolvere i suoi indovinelli e superare il suo gioco d'astuizia. Se rispondi correttamente, lei aprirà un baule del tesoro alle sue spalle e potrai estrarre le ricompense.

#1 Indovinello degli Occhi

Indovinello: “I nostri occhi sono spesso nostri alleati, ma spesso ci tradiscono, perché gli occhi mentono, tanto vi suggerisco e di qui poi mi allontano. Eppure, cosa vi suggeriranno i vostri occhi? Avventuratevi oltre la porta laggiù e recuperate ciò che ha il più grande valore.”

Risposta: una Fiala del Sigillo - Vai "attraverso quella porta" e apri il baule del tesoro proprio sopra l'ingresso. Poi consegna la fiala alla Sfinge.

Ricompensa: 1x Pietra della Risveglio e la Fiala del Sigillo che hai trovato.

#2 Indovinello della Follia

Indovinello: "L’amore è gemello della follia, dicono. Sono legati stretti, come la notte e il giorno. Perciò portami la cosa che più ami, così che io possa misurare la profondità della tua follia."

Risposta: devi andare all'NPC con cui hai il più alto livello di amore o affinità e poi catturarlo con la Fiala del Sigillo. Poi riportalo alla Sfinge. Il nostro consiglio è quello di posizionare un Cristallo Portale vicino alla Sfinge, scegliere il personaggio e mentre lo si porta con sé usare una Pietra del Trasporto per teletrasportarsi con tale personaggio al Cristallo Portale della Sfinge.

Ricompensa: 1x Portacristalli

#3 Indovinello della Saggezza

Indovinello: "Il genitore conosce il figlio, ma il contrario è tutt’altro che vero. Il figlio non conosce il genitore: quello è un dovere del genitore. Io sono un figlio perduto: e la parentela io cerco. Perciò conduci a me il mio “genitore” così che io possa conoscerlo meglio."

Risposta: devi trovare una Pedina che abbia "Sfinge" come suo soprannome e portarlo alla Sfinge. Il trucco è che deve essere una Pedina creato da Capcom, non una creata da un altro giocatore. Cerca specificamente le Pedine con il soprannome "SphinxMother" o "SphinxFather". Riportali sulla pedana e consegnali alla Sfinge.

Ricompensa: 1.200x RC

#4 Indovinello della Convizione

Indovinello: "La vita è un enigma – il creditore di un debito mortale. Eppure, un bagaglio leggero rende i piedi più veloci e la sfida agilmente superata. Perciò, concedimi ciò a cui più dai valore e così eluderai la tua pesante disfatta".

Risposta: dai alla Sfinge qualcosa dal tuo inventario e lei lo raddoppierà. Pertanto, dovrai darle qualcosa di raro e utile come un Tetracristallo.

Ricompensa: 1x Portacristalli

#5 Indovinello della Riflessione

Indovinello: "È sempre la prima volta, quella che serbiamo con più cura nel cuore ed è la prima volta quella che mette in ombre tutte le altre. Conosci, presumo, i Sigilli del Cercatore? Quei cari ricordi di un viaggio accoratamente ricordato? Ebbene, dove trovasti il primo? Ripercorri i tuoi passi, se ci riesci, potresti fare una nuova scoperta. Quanto ci metterai a tornare, forse sette giorni? Che il tuo viaggio possa essere lieto"

Risposta: letteralmente, torna esattamente al primo luogo dove hai trovato un Sigillo del Ricercatore. Non c'è un modo preciso per saperlo, per cui dovrai semplicemente ricordarti il punto esatto; una volta giunto lì, infatti, vedrai che sarà di nuovo al suo posto, ma dopo averlo raccolto nell'inventario si chiamerà "Sigillo del Ritrovatore". Portalo alla Sfinge prima che siano trascorsi sette giorni in modo. In questo caso sei sotto scadenza, quindi agisci velocemente!

Ricompensa: 3x Pietre di Teletrasporto

Parte 2: dove trovare la Sfinge la seconda volta

Dopo aver risolto i primi 5 indovinelli della Sfinge (o almeno averli tentati tutti), lei lascerà il Santuario della Montagna e volerà al Santuario di Frontiera. Se sei veloce, puoi afferrarla, arrampicarti sulla sua schiena e prendere un passaggio per la sua prossima destinazione. Altrimenti, dovrai incontrarla lì per la missione "Indovinello del Ritorno".

Arrivare a questa posizione della Sfinge a piedi richiederà un po' di fatica. Puoi accedervi sia passando attraverso una grotta vicino alla cascata nella Foresta di Enoa'Battahl, sia viaggiando lungo il letto del fiume partendo dal Checkpoint Rest Town. In questo caso, spiegheremo il secondo metodo che è quello consigliato.

1: Arrivare al Checkpoint Rest Town e scendere nel letto del fiume

Per quanto possa sembrare un nome provvisorio messo dai sviluppatori, Checkpoint Rest Town è un luogo reale situato ad ovest di Vernworth. Fatti strada fino lì e fermati sul ponte che porta alla città. Quindi, scendi giù dalle rocce a sinistra del ponte e nel fiume quasi completamente prosciugato. Poi dirigi verso sud-ovest.

2: Salire sulla scogliera )e sconfiggere i mostri)

Quando il letto del fiume ti porta nell'area della caverna, elimina i Sauriani e poi usa le rocce per arrampicarti sul lato destro. Ora che sei sulla scogliera sopra il fiume, continua lungo il sentiero e infila in un'apertura per continuare avanti. Qui puoi incontrare diversi nemici difficili tra cui un Ciclope mascherato, una Chimera e due Minotauri. Puoi passare oltre o sconfiggerli.

3: Arrampicarsi sul pilastro inclinato e percorrere il sentiero nascosto

Dopo un po', noterai un sentiero sbiadito sulla mappa che porta verso ovest. Dirigiti in questa direzione e vedrai un pilastro inclinato che blocca un passaggio stretto. Arrampicati attorno al pilastro e continua a muoverti verso avanti per arrivare alla posizione della Sfinge del Santuario di Frontiera. Se non hai eseguito i primi 5 indovinelli, vedrai solo i bauli del tesoro sigillati.

Soluzione degli ultimi indovinelli della Sfinge

Una volta trovata nuovamente la Sfinge, ti darà altri quattro indovinelli aggiuntivi. Tuttavia, non puoi scegliere in quale ordine riceverli.

#1 Indovinello della Riunione

Indovinello: "Cinque enigmi ho posto, e cinque risposte hai dato. Forse ti aspettavi di più, ma temo che sia così. Il nostro prossimo gioco dovrà prendere una direzione diversa. Sebbene costante possa sembrare questo mondo, in verità tutto è in cambiamento. Ed è quindi giunto il momento per me di volare. Se non sei ancora soddisfatto, cercami nella mia nuova dimora."

Risposta: si risolverà automaticamente quando troverai la Sfinge presso la sua posizione nel Santuario di Frontiera.

Ricompensa: l'opportunità di risolvere ulteriori indovinelli.

#2 Indovinello della Differenziazione

Indovinello: "Tanto vasto è il mondo e così pieno di vita: tu sei solo uno fra tanti. In verità, nel Grande Disegno, siamo indistinguibili l’uno dall’altro come ciottoli su una spiaggia – eppure amiamo così tanto mettere in risalto le nostre differenze. Ma sono poi così grandi, queste differenze? Se lo credi davvero, allora la prossima prova dovrebbe rivelarsi incredibilmente semplice. Cerco quest’uomo. Se gli uomini sono poi davvero così diversi tra loro, ho la certezza che lo troverai in un baleno."

Risposta: devi guardare attentamente l'immagine dell'uomo che ti viene mostrata e poi portare quell'uomo alla Sfinge. Il gioco cercherà di ingannarti facendoti vedere più di un uomo che assomiglia, ma sono leggermente diversi. Quindi presta attenzione ai loro capelli, occhi, cicatrici evidenti e altro ancora. Ricorda, puoi consultare il tuo Registro NPC per vedere tutti gli NPC che hai incontrato in precedenza.

Ricompensa: Sogno Diurno (Arma per la Vocazione Bizzarro).

#3 Indovinello della Fragilità

Indovinello: "Come fa presto la mente a lasciarsi distruggere! Alcuni dicono che sia il Dolore a riuscirci meglio, per altri è l’Oscurità. Io dico, nessuno dei due. Piuttosto, io dico che nulla è più letale per una mente che vedere i suoi duri sforzi andare in pezzi con un singolo colpo. Sapresti sopravvivere a una tale disperazione? Lo vedremo. Ho un’anfora destinata a Ser Maurits a Battahl. Portagliela, ma fa’ attenzione: è alquanto fragile."

Risposta: devi trasportare una fragile anfora alla destinazione specificata dalla Sfinge. Ciò significa che non puoi essere attaccato, non puoi viaggiare velocemente con le Pietre del Teletrasporto e non puoi lasciare cadere o lanciare l'anfora altrimenti la missione terminerà e non avrai l'opportunità di fare altri indovinelli. Quindi posa l'anfora ogni volta che sospetti che ci sia un nemico avanti, sconfiggi il nemico e poi continua. Potrebbe valere la pena salvare in una locanda prima di tentare questo, così puoi ricaricare un salvataggio se qualcosa va storto.

Ricompensa: 1x Vincolo Eterno (anello): Aumenta l'affinità quando regalato a un NPC.

#4 Indovinello della Sfida

Indovinello: "Seppure la nostra è una battaglia di intelletti, le prove di coraggio sono più quelle che mettono alla prova la tua forza. Non è forse così? Forza, metti alla prova il tuo braccio, anche se il tuo avversario sarà lui, non io. Tuttavia, non basta un semplice duello a intrattenermi. Porta questo anello in battaglia, così che io possa saggiare la tua vera forza."

Risposta: indossando l'Anello del Disprezzo, i tuoi attacchi non faranno molto danno. Per concludere rapidamente questa battaglia, devi far cadere il tuo nemico, raccoglierlo e poi lanciarlo giù dalla vicina scogliera per sconfiggerlo.

Ricompensa: 1x Anello dell'Ambizione (aumenta leggermente l'esperienza guadagnata).

#5 Indovinello del Ricordo

Indovinello: "Ordunque, domanda chiama domanda e qui ne ho una per te. Quanti enigmi hai risolto fino a qui? La memoria mi tradisce, sai? Ricordamelo e rendimelo chiaro e lampante. Che le statue laggiù siano il tuo mezzo. Per ogni domanda a cui è stata fornita adeguata risposta, portamene una qui davanti a me."

Risposta: devi letteralmente posare una statua sul piedistallo rialzato per ogni indovinello risolto correttamente fino a questo punto. Quindi se hai risolto quattro indovinelli correttamente, posa quattro statue.

Ricompensa: 1x Freccia dello Smantellamento

BONUS: Sconfiggi la Sfinge dopo aver risolto (o tentato) tutti e 10 gli indovinelli

Indovinello: "E così il nostro gioco giunge al termine, divertente com'è stato. Ora mi congederò da te, per aspettare la prossima anima coraggiosa che vorrà mettere alla prova la sua intelligenza contro la mia." [Colpiscila con una qualsiasi delle tue armi quando inizia a alzarsi] "Beh, sei un tipo persistente. Le mie ricompense non hanno soddisfatto? Davvero la tua avidità è smisurata, ma presto imparerai; coloro che vivono dalla loro avidità tendono a morire per essa. Anche se è un peccato... Avevo cominciato a gradirti. Non mi darà piacere versare il tuo sangue, ma neanche posso ignorare una sfida così audace."

Risposta: combattila, ma non farla volare via. Usando la Freccia dello Smantellamento che hai ricevuto come ricompensa o che hai acquistato dal L'eremita delle Caverne a Battahl, spara alla Sfinge mentre cerca di volare via. Si dissolverà e lascerà cadere una chiave per l'ultimo grande baule del tesoro.

Ricompensa: Oro e Chiave della Saggezza

Ecco tutto ciò che dovevi sapere sulla Sfinge in Dragon's Dogma 2, ora non ti resta che trovarla e risolvere tutti i suoi indovinelli!