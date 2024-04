Dragon's Dogma 2 | Guida alle Vocazioni (Classi)

Se siete già abbastanza addentro in Dragon's Dogma 2, vi sarete subito resi conto che il gioco Capcom utilizza un altro termine per definire quelle che, in qualsiasi altro RPG, vengono chiamate "classi". Le vocazioni, infatti, non sono altro che le canoniche classi di combattimento, caratterizzate da diversi stili, armi, abilità e potenziamenti con cui potrete affrontare i vari combattimenti e, più nel complesso, la vostra avventura.

Bisogna però fare una serie di differenze, poiché non tutte le vocazioni saranno disponibili sin dall'inizio e, in secondo luogo, non tutte le classi saranno disponibili per tutti i personaggi.

Nelle righe che seguono, troverete la descrizione di tutte le vocazioni di Dragon's Dogma 2, con le indicazioni su come sbloccarle.

Se siete alla ricerca di altri utili consigli sull'action RPG di Capcom, non esitate a consultare la nostra guida completa a Dragon's Dogma 2.

Dragon's Dogma 2: le Vocazioni iniziali

Le classi che descriveremo tra breve saranno disponibili sin dall'inizio del gioco, sia per il protagonista che per le sue pedine. Per poter ottenere il meglio dalla vostra vocazione, dovrete sconfiggere tutti gli avversari che vi si pareranno innanzi, completare missioni principali e secondarie. Così facendo, accumulerete punti classe con cui acquisire abilità, abilità delle armi e potenziamenti dalla vostra Gilda di riferimento.

Come cambiare la Vocazione scelta? Semplicemente visitando una Gilda delle classi e pagando un piccolo ammontare di punti classe.

GUERRIERO

Questa vocazione è disponibile tanto per l'Arisen quanto per la Pedina principale e, come ogni giocatore di ruolo saprà benissimo, è l'ideale per i combattimenti ravvicinati, abbinando alti valori di attacco a capacità difensive altrettanto degne di nota.

ARCIERE

Con questa vocazione, l'Arisen e la Pedina principale potranno diventare degli ottimi combattenti rimanendo, però, a distanza di sicurezza. Potrete scoccare frecce e/o dardi rimanendo in movimento, mirare ai punti deboli del nemico di turno ed, infine, infliggere alterazioni di status, rendendo ancora più vulnerabile il vostro avversario.

LADRO

Anche in questo caso, la vocazione in questione sarà disponibile sia per l'Arisen che per la sua Pedina principale. Il ladro, come tutti sappiamo, ha la capacità di mimetizzarsi con l'ambiente circostante, sgattaiolando alle spalle del nemico e colpendolo raffiche di attacchi, riuscendo ad infliggere danni notevoli. Gli scarsi valori di difesa potranno essere compensati dalla sua velocità ed agilità, che lo renderanno in grado di schivare molti degli attacchi nemici.

MAGO

Arisen e Pedine principali potranno giovare di questa classe di supporto, capace tanto di aiutare gli alleati quanto di causare danni devastanti ai nemici. L'unico inconveniente di questa vocazione è il tempo impiegato per castare gli incantesimi, ma già solo avere un altro mago nel team andrà a velocizzare questo aspetto.

Dragon's Dogma 2: le Vocazioni avanzate

Queste due vocazione, disponibili sia per l'Arisen che per la Pedina principale, diventeranno disponibili completando le missioni assegnate presso la Gilda delle classi nella città di Vernwerth.

DISTRUTTORE

Provate ad immaginare una versione sotto steroidi del Guerriero ed avrete un'idea di cosa sia questa vocazione. Avrete accesso alle armi più pesanti e potenti del gioco, capaci di annichilire orde di nemici in pochi colpi e di tramortire anche i mostri più grandi, assorbendo grandi quantità di danni. Forse i loro attacchi non saranno veloci, ma state sicuri che, in quanto a potenza, non saranno secondi a quelli di nessun'altra vocazione.

STREGONE

Anche in questo caso, siamo davanti ad una versione potenziata del Mago ma, stavolta, quasi unicamente proiettata alle magie offensive. I tempi di lancio di un incantesimo saranno ancora più corposi, ma state certi che i suoi effetti saranno ancora più devastanti.

Dragon's Dogma 2: le Vocazioni ibride

Le seguenti vocazioni saranno disponibili unicamente per l'Arisen, a patto di aver raggiunto il livello 10 e di soddisfare determinati requisiti che, di volta in volta, vi indicheremo.

ARCIER-MAGO

Probabilmente siamo di fronte alla vocazione più tattica di Dragon's Dogma 2. Abbinate la capacità dell'Arciere di combattere a distanza alla possibilità del Mago di abbattere più bersagli contemporaneamente ed avrete un'idea di cosa sia capace un Arcier-Mago. Potrete accedere a questa vocazione completando la missione secondaria "Put a Spring in They Step".

CAVALIERE MISTICO

Volete che il vostro Arisen possa padroneggiare attacchi fisici e magici allo stesso tempo? Forse abbiamo la vocazione che fa per voi! Utilizzate la magia per raggruppare i nemici ed la vostra lancia a doppio taglio per falciarli agevolmente: in poco tempo diventerete i dominatori del campo di battaglia. Sbloccherete questa vocazione semplicemente andando avanti nella main quest o, in alternativa, completando la missione secondaria "Readvent of Calamity".

ILLUSIONISTA

Anche in questo caso, siamo di fronte ad una vocazione molto tattica. Sfruttando l'incensiere, un'arma del vostro Arisen, potrete lanciare fumo ed illusioni di vario genere, scatenando il caos tra i vostri nemici, ponendoli in situazioni di svantaggio o, addirittura, facendoli attaccare a vicenda. Potrete sbloccare questa classe semplicemente continuando a svolgere la main quest, completando una missione chiamata "Flickering Shadows".

EROE LEGGENDARIO

Questa vocazione è, senza mezzi termini, la più versatile di Dragon's Dogma 2, poiché è capace di attingere alle caratteristiche ed ai punti di forza di praticamente tutte le altri classi finora elencate. Avete bisogno della magia? Della forza devastante di uno spadone? Vi occorre ripararvi nelle retrovie e scagliare dardi e frecce? Non c'è nulla che sia precluso all'Eroe Leggendario! Potrete sbloccare questa vocazione completando la missione secondaria "The Sotted Sage".