Dreams: ricreato un classico gioco d’azione PS1, vediamo quale

In un anno ricco di uscite con tripla A in procinto di fare la storia del medium, Dreams si è ritagliato una piccola finestra di lancio e, dopo una lunga fase di test, è ora disponibile per tutti coloro che vogliono realizzare i propri sogni in campo videoludico. Nonostante tutto questo il titolo sviluppato dai ragazzi di Media Molecule, ha dato vita anche alla possibilità da parte dell’utenza di lavorare con altre azienda sviluppatrici di videogiochi. In quasi un mese dal rilascio ufficiale abbiamo visto una quantità enorme di sogni realizzati in Dreams come The Simpon Hit and Run, ma quest’oggi vi proponiamo un classicone dell’era PS1.

Inflamed1984 ha creato un gioco d’azione ispirandosi al primo e storico Tomb Raider. Si intitola appunto Tomb Raider PS1 Inspired e si tratta a tutti gli effetti di un gioco d’azione con protagonista la famosa Lara Croft. Il suo progetto include ben quattro livelli perfettamente giocabili e completi. Il titolo risulta abbastanza semplice come meccanica e l’obiettivo principale risulta essere il ritrovamento di un tesoro in un determinato punto della mappa per passare al livello successivo. Qui di seguito potete vedere il titolo nella sua incredibile bellezza.

Il progetto, come potevamo immaginare un po’ tutti, ha riscosso un enorme successo ed è stato giocato da più di 10.000 persone in pochissime ore dal rilascio su Dreams. Se siete curiosi di provarlo, potete scaricarlo ed aggiungerlo nella vostra libreria dal sito ufficiale. Inutile dire che questa è una delle tante opere create dai giocatori del titolo di Media Molecule e noi non vediamo davvero l’ora di vederne altre di questa fattura.

Cosa ne pensate di questa notizia? State giocando a Dreams? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità ed i progetti creati su questo titolo.