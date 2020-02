The Simpsons Hit and Run è stato ricreato con Dreams

Qualche mese fa sembrava essere ritornato in auge The Simpsons Hit and Run, il videogioco free roaming dedicato alla tanto stramba e tanto amata famiglia creata da Matt Groening. Nonostante sembri ancora molto difficile l’annuncio di un remake, un utente ha avuto la brillante idea di ricreare la sezione iniziale del gioco usando il tool di creazione di Dreams, l’esclusiva PlayStation 4 che sta dando libero sfogo alla creatività dei giocatori.

L’idea dello Youtuber OpyGam3r è quella di ricreare tutto il gioco originale all’interno di Dreams e al momento attuale è già possibile giocare con tutti i personaggi facenti parte della famiglia Simpsons. Sebbene il progetto necessiti di ancora parecchio lavoro, le basi che propone attualmente la creazione di OpyGam3r sono già un buon punto di partenza.

The Simpsons Hit and Run è solamente l’ultimo dei titoli che ha ispirato la creatività dei giocatori di Dreams. In questi ultimi giorni sono stati ricreati anche tantissimi altri titoli del passato come: Sonic The Hedgehog, Crash Bandicoot, Spyro The Dragon e Donkey Kong Country. Anche molti titoli non ancora usciti hanno ricevuto delle citazioni particolari da parte degli utenti come Cyberpunk 2077 e Ghost of Tsushima.

Vi ricordiamo che Dreams è già disponibile in esclusiva per PlayStation 4, con Media Molecule che ha già confermato che in futuro verranno rilasciati diversi aggiornamenti che arricchiranno ancor di più l’esperienza già molto soddisfacente. Cosa ne pensate di questo remake fan-made di The Simpsons Hit & Run?