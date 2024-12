Neil Druckmann è "un dio dei videogiochi", a dirlo l'attrice del nuovo gioco Naughty Dog

Come ben sapete Naughty Dog ha presentato il suo nuovo videogioco Intergalactic: The Heretic Prophet ai The Game Awards 2024. Il titolo, un'azione sci-fi, vede come protagonista l'attrice Tati Gabrielle, già nota per il suo ruolo di antagonista nel film Uncharted.

La presentazione, priva di gameplay, ha offerto un primo sguardo al personaggio principale, Jordan, interpretato da Tatiana Gabrielle. L'attrice si è detta entusiasta di entrare nel mondo dei videogiochi, definendo Neil Druckmann, co-capo di Naughty Dog e co-director di The Last of Us, come un "dio dei videogiochi".

Attraverso un post su Instagram, Tati Gabrielle ha espresso la sua gratitudine: "Non avrei mai potuto immaginare che, quando ho ottenuto un ruolo in Uncharted, stavo rendendo possibile partecipare a un progetto che avrebbe fatto impazzire la mia bambina interiore."

L'attrice ha anche ringraziato Neil Druckmann per la fiducia accordatale: "Grazie Neil per avermi accolto e per avermi affidato questa tua nuova creatura, prometto di renderti orgoglioso, amico."

Intergalactic: The Heretic Prophet si preannuncia come una nuova esclusiva PS5 (console acquistabile su Amazon) di Naughty Dog, consolidando ulteriormente il rapporto tra lo studio di sviluppo e l'attrice Tati Gabrielle, già coinvolta nell'universo cinematografico del franchise Uncharted.

Ora è ancora presto per esporci nei confronti di questa nuova proprietà intellettuale. Ma è indubbio che il nome di Naughty Dog dietro sia praticamente una certezza sulla qualità del prodotto finale. Tuttavia dovremo con ogni probabilità aspettare qualche anno prima di vederlo completo.