Siete dei videogiocatori particolarmente appassionati e possessori di PS5? A fare al caso vostro potrebbe allora sicuramente essere il nuovissimo controller di Sony per la propria ammiraglia, ossia il Dualsense Edge. Un prodotto di alta qualità, altamente personalizzabile e dotato di tutta una serie di caratteristiche in grado di far innamorare qualsiasi giocatore che sbarca oggi finalmente sul mercato. E quale miglior modo di celebrare tale occasione e dare uno slancio al proprio setting se non assicurandosene una copia?

Il Dualsense Edge è infatti un controller di grande qualità, che nella nostra recensione abbiamo descritto con le seguenti parole: “Dualsense Edge è un controller di livello, capace di soddisfare le richieste di tutti i giocatori PlayStation più pretenziosi e in cerca di una periferica davvero al top da usare su PS5. Davvero interessante l’idea del modulo levetta rimovibile e di buona qualità il controller in generale, che oltre a offrire diversi accessori utili, offre anche una discreta personalizzazione”. Essere tra i primi a possederlo, insomma, non è per nulla una cattiva idea, anzi.

