Xbox Game Pass chiude il mese di gennaio 2026 con un colpo da novanta: Warhammer 40,000: Space Marine 2 sbarca nel catalogo del servizio in abbonamento di Microsoft, disponibile da oggi per Xbox Series X|S e PC tramite le formule Ultimate, Premium e PC Game Pass. Il titolo third-person shooter sviluppato da Saber Interactive arriva sulla piattaforma a poco più di un anno dal suo lancio sul mercato, rappresentando una delle aggiunte più sostanziose degli ultimi mesi per gli abbonati al servizio.

Per chi non lo conoscesse, Space Marine 2 porta i giocatori nel cupo universo di Warhammer 40K, dove vestiranno i panni di uno Space Marine, il supersoldato dell'Imperium umano. Il gameplay punta tutto sull'azione viscerale in terza persona, con combattimenti corpo a corpo brutali e un arsenale devastante da scatenare contro orde infinite di Tiranidi. Il titolo offre sia una campagna giocabile in solitaria che diverse modalità multiplayer, elemento che ne ha garantito una solida longevità post-lancio.

L'arrivo su Game Pass potrebbe dare nuova linfa vitale alla community del gioco, specialmente sul fronte multiplayer dove una base utenti ampliata significa queue più rapide e partite sempre disponibili. Gli sviluppatori hanno continuato a supportare il titolo con aggiornamenti e contenuti post-lancio, e l'ingresso nel catalogo Microsoft rappresenta un'opportunità d'oro per chi aveva tenuto d'occhio il gioco ma aveva rimandato l'acquisto.

Space Marine 2 permette di incarnare l'abilità sovrumana e la brutalità di uno Space Marine, con armi devastanti per annientare sciami implacabili di Tiranidi

Ad affiancare il blockbuster di Saber Interactive troviamo MySims: Cozy Bundle, disponibile esclusivamente su PC tramite Game Pass Ultimate e PC Game Pass. Il pacchetto raccoglie due classici riediti della serie targata EA: MySims e MySims Kingdom. Si tratta di esperienze family-friendly focalizzate sulla creatività e sulla costruzione, dove i giocatori possono ricostruire intere cittadine e aiutare mondi magici popolati da personaggi adorabili.

Questo doppio rilascio del 29 gennaio chiude definitivamente il mese per Game Pass, che aveva già visto l'arrivo di titoli come Citizen Sleeper 2 e altri indie di qualità nelle settimane precedenti. Con l'ingresso di Space Marine 2, Microsoft dimostra ancora una volta la capacità di portare nel servizio produzioni AAA relativamente recenti, mantenendo alto il valore percepito dell'abbonamento in un periodo in cui la concorrenza si fa sempre più agguerrita.