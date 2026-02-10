Hazelight Studios non si ferma mai. Lo studio guidato dal vulcanico Josef Fares ha appena confermato di essere già al lavoro su un nuovo progetto, a pochi mesi dal trionfo commerciale di Split Fiction. Per un team che ha fatto della cooperazione il proprio marchio di fabbrica, con titoli come A Way Out e It Takes Two, questo annuncio rappresenta la naturale prosecuzione di una filosofia creativa che continua a conquistare milioni di giocatori in tutto il mondo, dimostrando come il gaming cooperativo possa ancora riservare sorprese in un mercato dominato da battle royale e live service.

L'annuncio è arrivato in modo tipicamente informale attraverso il profilo Twitter personale di Fares, con una foto che lo ritrae in uno studio di motion capture. Nell'immagine, il game director blocca strategicamente con il braccio tre attori vestiti con le caratteristiche tute da mocap ricoperte di sensori sferici, mantenendo segreta la loro identità. Il messaggio che accompagna lo scatto è laconico ma eloquente: "Next game in the making", segno che il concept è già in fase di sviluppo avanzato.

Le informazioni sul nuovo titolo sono attualmente ridotte all'osso. Sappiamo che Hazelight ha avviato lo sviluppo all'inizio del 2026 e che Fares stesso si è dichiarato "super, super eccitato" per il progetto. L'unico dettaglio aggiuntivo? Esiste un gruppo ristretto di giocatori che sa qualcosa in più: coloro che sono riusciti a completare il livello segreto estremamente difficile nascosto in Split Fiction, una ricompensa pensata evidentemente per i fan più accaniti dello studio.

Split Fiction ha venduto 2 milioni di copie nella prima settimana dal lancio, con il primo milione raggiunto nelle prime 48 ore

Il successo recente dello studio giustifica ampiamente questa rapida espansione del portfolio. Split Fiction ha registrato numeri da capogiro, piazzando ben 2 milioni di copie nella sola settimana di lancio. Il primo milione è stato polverizzato nelle prime 48 ore, un risultato che ha costretto persino EA a riconoscere pubblicamente il contributo del titolo durante una conference call finanziaria trimestrale, definendolo elemento chiave del forte quarto trimestre 2025 insieme a EA Sports FC 25.

Per chi non avesse ancora provato l'ultima fatica di Hazelight, Split Fiction propone un'esperienza esclusivamente cooperativa che richiede necessariamente un secondo giocatore, sia in locale che online. Il gioco porta avanti la tradizione dello studio di creare avventure narrative pensate specificatamente per essere condivise, con meccaniche che si rinnovano costantemente per mantenere alta la varietà del gameplay.