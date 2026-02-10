Il fenomeno Monster Hunter Wilds (acquistabile qui) si prepara a ricevere un'iniezione di contenuti massiccia nel corso dell'estate, con Capcom che ha ufficialmente confermato lo sviluppo di un'espansione su larga scala paragonabile a Iceborne per World. L'annuncio arriva in un momento cruciale per il titolo, che dopo un lancio da record da 10 milioni di copie vendute nel primo mese sta affrontando un calo nelle vendite e problematiche tecniche sulla versione PC che hanno messo a dura prova la community. La rivelazione è stata fatta dal producer della serie Ryozo Tsujimoto durante un video celebrativo per l'anniversario del franchise, confermando che il team di sviluppo sta lavorando a un contenuto comparabile per dimensioni a Iceborne e Sunbreak, le espansioni che hanno dato nuova linfa vitale rispettivamente a Monster Hunter World e Rise.

L'espansione in arrivo promette di seguire la formula consolidata delle precedenti aggiunte maggiori della serie, introducendo nuovi mostri da cacciare, meccaniche di gameplay inedite e contenuti narrativi ambientati in una regione completamente nuova della mappa. Capcom ha scelto di mantenere il riserbo sui dettagli specifici, rimandando ulteriori informazioni a questa estate, quando presumibilmente verrà svelato il nome ufficiale e le caratteristiche principali del DLC. Nel frattempo, i giocatori potranno godere di contenuti stagionali tra cui un evento Anniversary che presenterà un crossover con la serie spin-off Stories, il cui terzo capitolo Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection è atteso per il 13 marzo.

La situazione attuale di Monster Hunter Wilds presenta luci e ombre che stanno caratterizzando questi primi mesi post-lancio. Se da un lato il gioco ha infranto ogni record di vendite Capcom al day one, dall'altro le performance su PC hanno rappresentato un tallone d'Achille significativo, con frame rate instabili e problemi di ottimizzazione che hanno generato frustrazione nella community dei cacciatori su Windows. Il team di sviluppo ha recentemente rilasciato un update correttivo e ne ha annunciato un altro per la prossima settimana, nella speranza di risolvere definitivamente le criticità tecniche che hanno penalizzato l'esperienza di gioco su questa piattaforma.

Il calo nelle vendite post-lancio rispecchia quasi perfettamente l'andamento di World, con i due titoli praticamente alla pari se allineati per periodo di uscita

Dal punto di vista commerciale, le vendite di Wilds hanno subito un rallentamento marcato dopo l'esplosivo esordio, un trend che tuttavia non dovrebbe preoccupare eccessivamente Capcom considerando che Monster Hunter World ha seguito una traiettoria pressoché identica nei suoi primi mesi. La differenza cruciale la fece proprio l'arrivo di Iceborne nel 2019, che rivitalizzò completamente le vendite del gioco base e ne prolungò significativamente il ciclo vitale. L'espansione in arrivo per Wilds potrebbe quindi rappresentare il momento decisivo per consolidare il successo a lungo termine del titolo, replicando la strategia vincente già testata con World.

Il presidente di Capcom Haruhito Tsujimoto ha recentemente offerto una prospettiva interessante sulle dinamiche di mercato, attribuendo parte dello slancio commerciale di World al prezzo ancora elevato di PlayStation 5, che secondo le sue dichiarazioni rappresenterebbe una barriera d'ingresso particolarmente problematica per i giocatori più giovani. Un'osservazione che potrebbe acquisire ulteriore rilevanza considerando i rumor emersi dal datamining dell'ultimo aggiornamento, che suggeriscono una possibile versione di Monster Hunter Wilds per Nintendo Switch 2. Se confermato, questo porterebbe il gioco sulla nuova console ibrida di Nintendo, potenzialmente aprendo le porte a un pubblico più ampio e diversificato.