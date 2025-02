Dune Awakening: ecco la data ufficiale su PC, disponibile il benchmark

Funcom ha annunciato che Dune: Awakening sarà disponibile su PC tramite Steam dal 20 maggio 2024 al prezzo di 49,99 euro. Le versioni per PS5 (acquistabile su Amazon) e Xbox Series X|S arriveranno successivamente. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer che illustra le caratteristiche principali del gioco.

Dune: Awakening è un MMO survival ambientato sul pianeta Arrakis, basato sull'universo creato da Frank Herbert. I giocatori dovranno esplorare il pianeta, sopravvivere ai suoi pericoli, raccogliere risorse e costruire basi. Il gioco offre sia elementi PvE che PvP opzionale.

Le caratteristiche principali includono: Esplorazione di Sietch, insediamenti e relitti abbandonati, creazione e potenziamento di basi, possibilità di formare gilde e alleanze, grandi battaglie aeree e terrestri, decisioni che influenzano l'intero server di gioco.

Funcom ha anche reso disponibile un benchmark della versione PC con un editor per la creazione dei personaggi, scaricabile dalla pagina Steam del gioco. I preordini saranno aperti a breve.

Dune: Awakening promette di trasportare i giocatori nel vasto e pericoloso mondo di Arrakis, offrendo un'esperienza MMO che combina elementi di sopravvivenza, esplorazione e conflitto su larga scala. La possibilità di influenzare la politica del server attraverso le proprie azioni aggiunge un ulteriore livello di profondità al gameplay.

Per quanto ci riguarda abbiamo avuto l'occasione di provarlo a Gamescom 2024, non convincendoci particolarmente. Ma speriamo che il team abbia ottimizzato il titolo in maniera efficace per poter arrivare al lancio nelle migliori condizioni possibili.