Dune: Awakening è stato rinviato leggermente

Un aggiustamento di rotta per il viaggio verso Arrakis si profila all'orizzonte per tutti gli appassionati dell'universo di Dune. Funcom ha recentemente comunicato che Dune: Awakening, l'ambizioso progetto survival open world ambientato nel leggendario universo creato da Frank Herbert, non vedrà la luce il 20 maggio come inizialmente previsto. La società ha infatti deciso di posticipare il lancio al 10 giugno 2025, concedendosi tre settimane supplementari per perfezionare l'esperienza di gioco in seguito ai feedback ricevuti sulla versione semi-definitiva. La notizia giunge accompagnata dall'annuncio di un fine settimana di beta testing "ad ampia scala" programmato per maggio, che permetterà ai giocatori di mettere piede sulle dune di Arrakis in anticipo rispetto al debutto ufficiale.

Dune: Awakening rappresenta una delle interpretazioni videoludiche più ambiziose dell'opera di Herbert, proponendo un'esperienza di sopravvivenza in un mondo aperto caratterizzato dalla vastità desertica di Arrakis. I giocatori avranno l'opportunità di costruire il proprio cammino in questo ambiente ostile, partendo da equipaggiamenti di base fino ad arrivare alla creazione di elementi iconici come gli ornitotteri e persino imponenti fortezze. La progressione avverrà mentre si affronta la costante minaccia dei giganteschi vermi della sabbia e si ricerca la spezia, la risorsa più preziosa dell'universo di Dune.

Le meccaniche di gioco, come rivelato in un recente trailer dedicato all'esplorazione, si concentreranno particolarmente su mappe dinamiche che mutano nel tempo, riflettendo la natura instabile e sempre cangiante del pianeta desertico. Questo elemento promette di aggiungere un livello di imprevedibilità che costringerà i giocatori ad adattare continuamente le proprie strategie di sopravvivenza.

Il deserto di Arrakis non perdona, ma ricompenserà chi saprà ascoltarlo.

La decisione di posticipare il lancio, comunicata attraverso un post ufficiale sul blog del gioco su Steam, non sembra essere motivata da problematiche di sviluppo particolarmente gravi. Il breve rinvio di appena venti giorni suggerisce piuttosto la volontà di Funcom di perfezionare alcuni dettagli prima di rilasciare la versione definitiva, dimostrando un impegno verso la qualità del prodotto finale. Questa attenzione ai dettagli potrebbe rivelarsi determinante per distinguersi nel sempre più affollato panorama dei giochi di sopravvivenza.

Il weekend di beta testing previsto per maggio rappresenterà un'importante opportunità sia per gli sviluppatori che per i giocatori. Da un lato, Funcom potrà raccogliere feedback preziosi su una versione praticamente completa del gioco, permettendo eventuali ultimi aggiustamenti prima del lancio. Dall'altro, gli appassionati avranno la possibilità di familiarizzare in anticipo con le meccaniche di gioco e l'ambientazione, preparandosi al meglio per l'esperienza completa di giugno.

Se le premesse saranno mantenute, Dune: Awakening potrebbe rappresentare una delle interpretazioni più fedeli e coinvolgenti dell'universo creato da Herbert, offrendo ai giocatori l'opportunità di vivere in prima persona le sfide di sopravvivenza su un pianeta tanto ostile quanto affascinante. L'attesa è stata prolungata di poco, ma le aspettative rimangono alte come le dune di Arrakis.