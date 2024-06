Dune: Awakening si presenta con un trailer che ci mostra un mondo stravolto

Durante il Summer Game Fest 2024, il nuovo trailer di "Dune: Awakening" ha catturato l'attenzione degli appassionati della saga di Dune, presentando un'innovativa versione alternativa del celebre universo creato da Frank Herbert. Questo MMO di sopravvivenza a mondo aperto propone una domanda intrigante: cosa sarebbe successo se Paul Atreides non fosse mai nato?

Il trailer non offre sequenze di gameplay, ma suggerisce una prospettiva unica e coinvolgente sul mondo di Dune. In questa versione, i giocatori esploreranno un universo dove l'assenza di Paul Atreides ha permesso una maggiore libertà narrativa, discostandosi dal canone dei romanzi.

Questo approccio permette al gioco di sperimentare nuove trame e dinamiche, offrendo ai giocatori una libertà d'azione inedita.

La descrizione ufficiale del gioco introduce i giocatori al loro viaggio su Arrakis, il pianeta desertico famoso per i suoi colossali vermi della sabbia. I giocatori avranno l'opportunità di incontrare personaggi sia dai film che dai libri, seguendo una propria storia personale attraverso l'universo di Dune.

Nel corso dell'avventura, sarà possibile scoprire nuovi alleati e nemici, sfruttando le relazioni per svelare i misteri nascosti sotto le sabbie.

Il gioco consente una profonda personalizzazione del personaggio, dove ogni giocatore può creare la propria identità e sviluppare abilità uniche. Gli specialisti, come i Mentat e le Bene Gesserit, forniranno insegnamenti specifici per migliorare le capacità del giocatore. La lealtà e la reputazione nel gioco saranno influenzate non solo dalle azioni compiute, ma anche dall'abbigliamento indossato, permettendo una vasta gamma di ruoli e approcci strategici.

"Dune: Awakening" promette di far esplorare i vasti paesaggi di Arrakis, dalle dune sconfinate ai laboratori ecologici sotterranei, passando per profondi canyon pieni di grotte. I giocatori potranno vagare per i vivaci villaggi prima di avventurarsi nel deserto profondo, un luogo senza legge e in continua evoluzione, dove banditi cercano prede facili.

In conclusione, "Dune: Awakening" si presenta come un gioco ambizioso e affascinante, che offre ai fan della serie una nuova prospettiva sull'universo di Dune. La data di uscita non è stata specificata nel trailer, ma l'entusiasmo è palpabile tra i fan che attendono con impazienza di immergersi in questa nuova avventura su Arrakis, esplorando un mondo dove Paul Atreides non è mai esistito e dove nuove storie e leggende attendono di essere scritte.