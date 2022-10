Stiamo vivendo un periodo videoludico ricchissimo di esperienze diverse e che possono soddisfare tante tipologie di appassionati. Il mese di ottobre 2022 è pieno di grandi titoli molto attesi, ma anche di progetti più sperimentali che incuriosiscono anche coloro che cercano nuovi stimoli. In tutto questo, inoltre, c’è anche spazio per un ritorno molto interessante, parliamo di un gioco del franchise Dune che fu cancellato la bellezza di vent’anni fa.

Nel 2001 era in via di sviluppo Dune: Ornithopter Assault, un titolo in cui i giocatori avrebbero dovutto interpretare un pilota della Casa Atreides su Arrakis, il quale avrebbe dovuto proteggere i raccoglitori di spezie dagli Harkonnen. Il gioco venne cancellato solamente un anno dopo nonostante lo sviluppo fosse quasi giunto al termine. Ora, a distanza di esattamente vent’anni, quel gioco rivive grazie a dei fan che sono riusciti ad acquistarne i diritti e a portare a termine il progetto portandolo alla luce.

Il gioco, che nel frattempo ha cambiato nome, ora si chiama Elland: The Crystal Wars, e dopo una campagna su Kickstarter di successo i ragazzi di The Retro Room Roo hanno pubblicato questo gioco, inizialmente destinato su Game Boy Advance, su PC tramite Steam. Ovviamente nel titolo sono stati apportati dei cambiamenti, come per esempio il pianeta che è passato dall’essere Arrakis a Elland, e al posto della spezia ci si dovrà interfacciare con i cristalli.

Elland The Crystal Wars è disponibile da oggi su Steam, ed è sicuramente un buon titolo da giocare insieme al nuovo strategico Dune Spice Wars attualmente già disponibile in fase di accesso anticipato. Anche se alcuni elementi all’interno al titolo sono stati cambiati, non è difficile immaginarsi all’interno del mondo creato da Frank Herbert in questo titolo che si rifà, ovviamente, ad uno stile grafico che vi riporterà direttamente all’epoca Game Boy Advance.