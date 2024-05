Un maggio da urlo per GeForce Now: in arrivo la compatibilità con Steam Deck e 24 nuovi giochi

Un maggio ricco di novità attende gli utenti di GeFroce Now, con 24 titoli pronti a debuttare sul servizio in Cloud e una serie di importanti aggiornamenti che semplificano lo streaming su Steam Deck.

Partendo proprio dalla portatile di Valve, per rendere l'esperienza di streaming di GeForce NOW ancora più accessibile è stata introdotto un nuovo sistema per installare la versione Beta dell'applicazione in maniera più rapida, passando direttamente dal browser integrato sull'handheld.

Inoltre, l'ultimo aggiornamento di GeForce NOW consente agli utenti di navigare nel browser GeForce NOW tramite un gamepad, inclusi i possessori di Steam Deck, rendendo più agevole la ricerca dei titoli sul dispositivo portatile senza doversi preoccupare delle specifiche di sistema, inclusi i giochi non-Steam e quelli che supportano la tecnologia NVIDIA DLSS e ray-tracing.

Con l'inizio del nuovo mese, inoltre, sono previsti ben 24 nuovi titoli sul Cloud. Tra questi, spiccano Little Kitty, Big City, The Rogue Prince of Persia, Norland e Crowns Wars: The Black Prince. Anche Honkai: Star Rail si unirà alla libreria di GeForce NOW non appena verrà aggiornato alla Versione 2.2 nella giornata di oggi.

Tra i primi 7 giochi disponibili questa settimana troviamo inoltre Hellblade: Senua's Sacrifice, ideale per chi desidera rivivere il primo capitolo e prepararsi per l'arrivo di Senua’s Saga: Hellblade II sul cloud.

Ecco i primi 7 giochi disponibili questa settimana:

- Hellblade: Senua's Sacrifice (Steam e Xbox)

- Stormgate Closed Beta (Steam, 30/04)

- Gray Zone Warfare (Steam, 30/04)

- MotoGP24 (Steam, 2/05)

- FOUNDRY (Steam, 2/05)

- INDIKA (Steam, 2/05)

- Orcs Must Die! 3 (Epic Games Store, 2/05)

Inoltre, ecco cosa arriverà nel corso del mese di maggio:

- Little Kitty, Big City (Steam e Xbox, 9/05)

- Ships at Sea (Steam, 9/05)

- The Rogue Prince of Persia (Steam, 14/05)

- Men of War II (Steam, 15/05)

- Die by the Blade (Steam, 16/05)

- Norland (Steam, 16/05)

- Gestalt: Steam & Cinder (Steam, 21/05)

- Synergy (Steam, 21/05)

- SunnySide (Steam, 21/05)

- Crown Wars: The Black Prince (Steam, 23/05)

- Capes (Steam, 29/05)

- Colony Survival (Steam)

- Exo One (Steam)

- Farmer’s Life (Steam)

- Honkai: Star Rail (Epic Games Store)

- Phantom Brigade (Steam)

- Supermarket Simulator (Steam)