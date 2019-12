Dungeons & Dragons: sono in sviluppo ben 8 nuovi giochi

Durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019, è stato presentato un nuovo gioco su Dungeons & Dragons, Dark Alliance. Il titolo sarà un gioco di ruolo cooperativo ma a quanto pare non è l’unico gioco su licenza Dungeons & Dragons all’orizzonte. Oltre al già annunciato Baldur’s Gate III, sembra che ci sono molti altri giochi che attualmente si trovano in varie fasi di sviluppo.

In una recente intervista rilasciata alla redazione di gamesindustry.biz, Chris Cocks, presidente di Wizards of the Coast, afferma che al momento ci sono sette o otto giochi su licenza D&D in lavorazione. “Vogliamo che ogni gioco abbia un proprio punto di vista, che si focalizzino giusto su paio di cose e che lo facciano davvero bene, molto bene”, ha dichiarato, suggerendo inoltre che ogni progetto andrà a proporre qualcosa di diverso. “Quello che non vogliamo fare è che tutti i giochi del franchising provino a fare la stessa cosa”.

Cocks ha poi affermato che l’obiettivo è quello di proporre molte esperienze diverse. “Vogliamo aprirci alle possibilità narrative, allo sviluppo del personaggio e al combattimento, proponendo al giocatore diverse opportunità ed emozioni”. Le esperienze di questi 8 giochi saranno ben distinte le une dalle altre, proponendo sempre dei giochi basati su elementi da giocatore singolo, anche se storicamente Dungeons & Dragons ha sempre proposto esperienze coop.

Attualmente Baldur’s Gate III è in sviluppo presso gli studi di Larian Studios, gli sviluppatori di Divinity. Il gioco di ruolo in terza persona Dark Alliance, nel frattempo, arriverà su PC e console in un periodo non ancora specificato data la mancanza di una data d’uscita. Quali sono le vostre aspettative sui prossimi giochi su Dungeons & Dragons? Fatecelo sapere nella sezione dedicata ai commenti.