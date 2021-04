Dying Light 2: sviluppo difficile, una feature non verrà inserita

Dopo un annuncio in pompa magna seguito da un silenzio di diversi mesi, Dying Light 2 tornò sotto i riflettori solamente per il rinvio della finestra di lancio. Da quel momento, i ragazzi di Techland si sono ripromessi di restare molto più vicini agli appassionati che in passato, rilasciando periodicamente tutta una serie di aggiornamenti relativi al gioco e soprattutto allo sviluppo. A distanza di qualche settimana, il team polacco è tornato nuovamente a parlare di uno dei giochi più attesi per gli amanti dei survival horror a tema zombie.

Tramite una recente intervista rilasciata alla redazione di Gamesradar, i ragazzi di Techland hanno deciso di sbottonarsi decisamente di più riguardo alle difficoltà che hanno incontrato nello sviluppo di Dying Light 2. Il lead game designer Tymon Smektala, in particolare, ha preso la parola parlando di come il team ha deciso di affrontare alcuni dei momenti più complicati che hanno vissuto durante lo sviluppo del gioco.

In particolare, Smektala si è soffermato a parlare di una feature che non verrà introdotta del tutto nel gioco finale a causa della sua complessità. Parliamo del City Alignment che secondo il lead game designer di Dying Light 2 “nelle prime fasi di sviluppo era una feature parecchio complessa. Man mano abbiamo capito che non stavamo realizzando uno gioco di strategia e la meccanica non faceva altro che rallentarci. Alla fine ci siamo ritrovati a ricalibrare il tutto, capendo quanto e cosa volevamo conservare da quell’idea di partenza.”

La buona notizia, però, è che lo sviluppo di Dying Light 2 procede e il team di sviluppo si sta dimostrando molto attivo in questo periodo. Vi ricordiamo che ad oggi non abbiamo ancora una data d’uscita confermata per il titolo di Techland, ma dovrebbe arrivare entro fine 2021 sulle piattaforme: PlayStation 5, PlayStation 4, XboX One, Xbox Series X/S e PC.