Dying Light bannato dall’eshop europeo, impossibile acquistarlo su Switch

Sembra che la versione europe del titolo di Techland sia al momento impossibile da acquistare all’interno dell’eshop di Nintendo Switch. Dying Light è stato da poco portato sulla console dell’azienda giapponese, ma sembra che non sia esente dai problemi che non affligono il titolo in se, ma il sistema di rating tedesco (nello specifico). La versione fisica del titolo era già stata bandita dalla Germania, proprio per gli stessi motivi e difatti era impossibile acquistare il gioco in terra tedesca. A questo punto però dato che la licenza del gioco è stata depositata proprio in quel paese sembra che anche la versione digitale stia ricorrendo alla stessa sorte.

Il problema ovviamente non riguarda solo gli utenti della Germania, ma anche il resto di Europa, e l’Australia. La segnalazione stranamente è arrivata tramite Reddit. In questo post infatti un videogiocatore lamentava il fatto di non vedere la possibilità dell’acquisto del gioco. Prontaemente un portavoce di Techland si è inserito nella discussione per sciogliere ogni dubbio e confermare il tutto. Sembra che gli uffici della software house si siano già messi a lavoro per risolvere la situazione quanto prima.

Ecco quello che si può leggere da Reddit, dalle parole del portavoce degli sviluppatori di Dying Light: “Se stai parlando della versione digitale, a causa della natura del contenuto, la versione digitale del gioco è attualmente vietata in Germania, dove l’e-Shop europeo è ufficialmente registrato. Ciò sta rendendo impossibile la distribuzione ufficiale del gioco nei paesi europei e anche in Australia e Nuova Zelanda. Attualmente stiamo lavorando con il nostro partner e le autorità locali per rimuovere il divieto il prima possibile“.

Speriamo che questa questione possa risolversi al più presto, anche perché sta comunque danneggiando le vendite del titolo che gode comunque di una fanbase solida che sicuramente ha voglia di rigiocarlo in versione completamente portatile!