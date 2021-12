È questo il nuovo Resident Evil? Nome e dettagli emergono in rete

Dopo il successo di Resident Evil Village, sappiamo già che Capcom probabilmente non si adagerà sugli allori. E nelle ultime ore, infatti, è emerso online un documento che se confermato proverebbe non solo l’esistenza di un nuovo gioco della serie, ma avrebeb svelato anche succulenti dettagli sul sistema di gioco e anche il probabile nome commerciale del titolo.

Andiamo con ordine: come sempre in questi casi, dobbiamo ricordarci che stiamo parlando di informazioni non verificate e che dunque vi invitiamo a prendere con le pinze. Il documento è stato diffuso tramite 4chan e mostra una parte dello stesso off screen, ovvero con una foto fatta direttamente allo schermo. Nel foglio si viene a scoprire il nome del prossimo Resident Evil, che dovrebbe essere Apocalypse, oltre che una serie di elementi utili a decifrare gli elementi di gameplay.

Stando a quanto emerso dal leak, il prossimo Resident Evil non sarà un titolo in prima persona, ma in terza, una sorta di ritorno alle origini dopo il successo del settimo e dell’ottavo capitolo. Sarebbe presente un sistema di partner descritto come innovativo, con un trust system che renderà difficile far capire ai giocatori chi sarà dalla loro parte e chi no. Il tutto dovrebbe essere ambientato all’interno di una città fantasma, con creature appartenenti a diverse leggende come il Wendingo e il L’Uomo Capra. A livello di atmosfera si parla di un gioco pieno di terrore, con tatissime foreste come sfondo per parti dell’avventura oltre alla ghost town.

Il periodo di lancio del prossimo Resident Evil? Secondo il documento e le informazioni allegate ad esso, il tutto potrebbe essere in dirittura d’arrivo solamente nel 2024 e dovrebbe essere un’espeireenza fortemente single player, che non lascerà spazio ad eventuali forme di collaborazioni online. Ancora una volta vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze e attendere eventuali annunci ufficiali in merito da parte di Capcom.