E3 2019: Microsoft mostrerà 14 esclusive degli Xbox Game Studios

L'E3 2019 è sempre più vicino e Microsoft promette grandi novità: durante la fiera, sarà possibile vedere ben 14 giochi esclusivi di Xbox.

L’E3 2019 è sempre più vicino e con esso la conferenza di Microsoft. Le novità per il mondo Xbox sembrano veramente molte e la kermesse losangelina dovrebbe essere il momento giusto per scoprire i primi dettagli sul futuro della console di Redmond. Per quanto tutti sperino nel reveal di Xbox Scarlett, bisogna ricordarsi che una console è valida tanto quanto lo sono i suoi giochi: a questo proposito, Phil Spencer, capo di Xbox, ha confermato che durante la presentazione ci sarà modo di vedere ben 14 giochi di Xbox Game Studios. Si tratta, come dice Spencer stesso, del “maggior numero di giochi first party che la società ha mai avuto durate un singolo show”.

Lo scorso anno, infatti, Microsoft ha portato all’evento una decina di esclusive. Molte di esse devono ancora essere pubblicate, quindi è probabile che facciano il proprio ritorno quest’anno. Rivediamo quindi quali sono i giochi già conosciuti che, molto probabilmente, verranno mostrati all’E3 2019:

Ci sono poi ovviamente altri titoli già pubblicati o molto vicini alla pubblicazione, come il sempreverde Minecraft, Sea of Thieves (che si sta rivelando essere un ottimo Game-as-a-service), Forza Horizon 4 e la Halo: The Master Chief Collection. Inoltre, ci sono anche vari titoli rumoreggiati e ancora non confermati, come il nuovo gioco di Ninja Theory, noto come Bleeding Edge, oppure Fable di Playgrounds, Forza Motorsport 8 e, per quanto un po’ più improbabile, un progetto di The Initiative.

I nomi in campo, in sostanza, sono molti e molto interessanti. Non ci resta che attendere la conferenza: potete trovare tutte le date e gli orari degli eventi dell’E3 2019 a questo indirizzo. Diteci, voi cosa ne pensate di questo videogiochi per Xbox?