Gears 5: un leak svela nuove informazioni

Gears 5 è uno dei titoli più interessanti del portfolio di Microsoft: ora, un leak svela nuove informazioni a riguardo. Ecco tutti i dettagli.

La conferenza di Microsoft dell’E3 2019 è sicuramente una delle più attese, visto anche che si suppone che sarà mostrata Xbox Scarlett (anche se forse solo con un piccolo teaser, come riportato da un insider). Non dobbiamo però dimenticarci che ci sarà spazio anche per molti giochi per Xbox One e PC: uno di essi potrebbe essere un certo Gears 5, annunciato all’E3 2018 senza una data di uscita specifica. Ora, sono emerse nuove informazioni a riguardo.

Per iniziare, come vi avevamo riportato, ricordiamo che poco tempo fa un leak proveniente da un ente di classificazione di Taiwan, non smentito da Microsoft, aveva riportato una copertina e una data di uscita: il 10 settembre. Secondo queste informazioni, quindi, l’uscita è prevista nel per il 2019 e nuove rivelazioni sembrano confermarlo.

Questa settimana, infatti, è trapelato un documento ufficiale di Microsoft che include una serie di descrizioni pubblicitarie del gioco. Una di esse riporta: “Gears 5 è l’atteso seguito di uno dei franchise videoludici più apprezzati. In arrivo esclusivamente su Xbox One e Windows nel 2019.”

Una seconda descrizione, invece, rivela: “Il mondo sta crollando. La dipendenza verso la tecnologia degli umani è divenuta la loro rovina e i nemici si stanno radunando per distruggere tutti i sopravvissuti. Nei panni di Kait, devi viaggiare all’interno del più grande e più bel mondo apparso nella serie per svelare l’origine delle Locuste e combattere con la tua squadra per proteggere tutto ciò che è rimasto.”

“Gioca in solitaria o con un amico in coop locale split-screen oppure in coop online. Combatti a fianco dei tuoi amici grazie al cross-play tra Xbox One e PC. Esplora ghiacciai, deserti e discendi nelle rovine affondante per scoprire il mondo più grande e più vario mai creato per la serie. Gioca ogni modalità in 4K Ultra HD con un’incredibile HDR e 60 frame al secondo.”

Infine, la descrizione afferma anche che ci saranno nuove feature e nuove modalità coop e competitive da annunciare. Sono informazioni molto interessanti, sopratutto visto che lasciano intendere che lo sviluppatore, The Coalition, sta puntando al 4K e 60fps anche per il multiplayer. Inoltre, gli ambienti di gioco potrebbero essere meno lineari e più ampi rispetto al passato, come avvenuto con Uncharted 4, ad esempio. Ovviamente questo sono solo leak e speculazioni, non si tratta di informazioni ufficiali. In ogni caso, voi cosa ne pensate?