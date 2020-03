E3 2020: l’ESA commenta l’abbandono dei creative director dell’evento

Dopo che molte compagnie hanno deciso di non partecipare alle fiere di settore di questo periodo, a causa delle precauzioni contro il Coronavirus, c’è molta preoccupazione da parte degli addetti ai lavori, ma anche da parte degli appassionati, riguardo al prossimo E3 2020. Solo settimana scorsa vi avevamo parlato dell’abbandono di iam8bit, l’azienda che si sarebbe dovuta occupare di coprire il ruolo di creative director per l’edizione di quest’anno della fiera losangelina.

Ora, l’ente organizzativa che si occupa dell’E3 (l’ESA) ha voluto commentare l’abbandono di iam8bit, andando a confermare che la compagnia si è dimessa dalla propria posizione dopo solamente due mesi. L’ESA ha tenuto a ringraziare iam8bit per i contributi che hanno dato alla realizzazione dell’E3 2020, andando inoltre a confermare che l’edizione di quest’anno di uno dei più importanti appuntamenti videoludici non mancherà.

Al momento l’ESA ha confermato che collaborerà con altre agenzie creative quali: 160over90, Mat + Lo, GES, Dolaher Events e Double Forte per portare avanti la propria visione creativa dell’edizione 2020 dell’E3. “Possiamo confermare che iam8bit non fa più parte del gruppo lavorativo che si occupa dell’E3 2020, ma disponiamo di un team innovativo ed esperto. Tutti collaboreremo affinché l’E3 2020 possa dare vita a un’esperienza entusiasmante e autentica per i fan, per i media e per tutta l’industria.”

Mancano ancora diversi mesi all’inizio dell’E3 2020, ma siamo già a conoscenza di chi vi parteciperà e chi no. Sia Microsoft che Nintendo hanno confermato la loro presenza anche quest’anno, mentre Sony salterà la partecipazione alla fiera per il secondo anno consecutivo e Geoff Keighly non sarà presente dopo ben 25 anni di presenza costante. Cosa ne pensate del commento dell’ESA sull’organizzazione creativa del prossimo E3 2020?