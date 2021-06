E3 2021: Guerrilla Collective Day 2, i titoli mostrati

L’E3 2021 è ormai iniziato, e dopo aver assistito a delle conferenze non proprio eccelse, dal lato di IGN Expo o il Koch Media Primetime, sempre più giocatori non vedono l’ora di scoprire maggiori informazioni su tutti i titoli in arrivo. Prima di assistere al primo grande evento di questo E3 2021, l’Ubisoft Forward interamente dedicato ai giochi in sviluppo presso le software house del publisher di Montreal, si è tenuto il secondo giorno del Guerrilla Collective, dove sono stati mostrati alcuni titoli molto interessanti.

Guerrilla Collective Day 2: tutti i giochi mostrati

Aragami 2

Il team di sviluppo ha voluto realizzare un Aragami molto più attivo e molto più immersivo del precedente. I giocatori dovranno stare attenti a farsi strada verso la fine dei livelli senza mai farsi scoprire, e per farlo potranno utilizzare un nuovo arsenale di armi, abilità e comandi. Aragami 2 sarà rilasciato il 17 settembre 2021, ma purtroppo non abbiamo conferme riguardanti le piattaforme di pubblicazione.

Firegirl

Firegirl è un gioco dove vestiremo i panni di un giovane pompiere, il cui obiettivo sarà quello di spegnere incendi in situazioni sempre differenti. Interessante il comparto grafico, dove la protagonista sarà uno sprite 2D che si muoverà in un mondo 3D. Sebbene non ci sia una data di lancio, sappiamo che Firegirl sarà pubblicato su PC e console.

Batora Lost Haven

Questo titolo ci presenta moltissimi differenti scenari e uno stile grafico interessante, con dinamiche puzzle che ricordano molto quelle di The Legend of Zelda: Breath of the Wild o Genshin Impact. Ci sarà anche un grande focus sulla fisica e chimica ambientale, la cui totale comprensione sarà necessaria per completare gli enigmi. Batora: Lost Haven sarà rilasciato su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch e PC.

Grime

Grime torna a mostrarsi durante il Guerrilla Collective, svelando con un teaser un misterioso personaggio. Poche sono state le vere novità riguardanti il titolo, tuttavia scopriamo che l’opera di Akupara Games, Team Malignant e Clover Bite sarà pubblicata su Steam durante il corso del 2021.

BPM: Bullets Per Minute

BPM: Bullets Per Minute è un gioco che ricorda molto DOOM, ma che richiede al giocatore di muoversi e sparare a ritmo di musica. Lo conoscevamo già, ma durante il Guerrilla Collective abbiamo scoperto che il titolo sarà rilasciato questa estate anche su PlayStation 4 e Xbox One.

Akatori

Akatori è un interessante gioco realizzato in una pixel art che ricorda molto quella di opere come Celeste o Shovel Knight. Purtroppo per il momento non abbiamo una data di rilascio, ma ci sono buone possibilità che Akatori sia pubblicato su Steam durante il corso del 2021.

Archvale

Humble Games ha presentato un nuovo titolo, Archvale, in tutta la frenesia che può offrire. L’opera sviluppata da Idoz & Phops sarà rilasciata su Steam, Humble Store e Nintendo Switch durante il corso del 2021.

No Longer Home

Fellow Traveller e Treasure Hunters Fanclub hanno presentato il loro No Longer Home durante il secondo giorno di Guerrilla Collective. La peculiare avventura sarà rilasciata nel corso del 2021

Hunt the Night

Hunt the Night è un action adventure in 2D ispirato a Castlevania e Bloodborne con visuale dall’altro. La promettente opera di Moonlight Games è in arrivo su PC e console.

Black Book

Si tratta di un RPG a carte fortemente incentrato sul comparto narrativo, sulla falsariga di Slay the Spire. Black Book è in arrivo su Steam, ma non è stata specificata una data di lancio.

Demon’s Mirror

Demon’s Mirror è un roguelike, anch’esso incentrato sul build di deck. Le carte vengono utilizzate per compiere determinate azioni, al fine di sconfiggere gli avversari che ci si pareranno avanti. Il titolo è in arrivo su Steam, nessuna data di lancio è stata specificata.

Loot River

Il gameplay di Loot River è stato mostrato nel dettaglio proprio durante la diretta di Guerrilla Collective dell’E3 2021. Si tratta di un rogue-like con elementi puzzle e dal comparto artistico molto interessante. Sarà rilasciato su Xbox One, Xbox Series X|S e Steam, ma purtroppo non abbiamo ancora una data di lancio.

The Light of the Darkness

Parliamo di un action RPG con elementi platform e 2D, che trae forte ispirazione dalla struttura del gameplay della serie di Castlevania. The light of Darkness è in arrivo su PC durante il 2022.

Slime Heroes

Un gioco d’azione dalla forte componente co-op, in cui vestiremo i panni di un eroico slime. Slime Heroes sarà rilasciato su Steam, senza però una data di rilascio.

Demon Turf

Probabilmente tra i titoli più interessanti della lista, Demon Turf è un action platformer dove dovremo calcolare con precisione la direzione e velocità dei movimenti con il sistema di combattimento. Sarà rilasciato su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch e PC verso la fine del 2021.

Questi sono però solo alcuni degli annunci fatti durante il Guerrilla Collective dell’E3 2021. Per non perdere tutti i titoli mostrati durante la diretta, vi consigliamo di recuperare la nostra diretta. Inoltre, non dimenticate che potete seguire il nostro canale YouTube per seguire in live streaming tutte le prossime conferenze e che nella nostra pagina dedicata potete trovare tutto quello che c’è da sapere sull’E3 2021.