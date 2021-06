Koch Media Primetime: tutti i giochi annunciati durante l’evento

Dopo una scoppiettante Summer Game Fest 2021, questa sera abbiamo assistito al secondo evento digitale di questo periodo targato E3 2021. Per la prima volta Koch Media ha deciso di presentarci il proprio show chiamato Primetime all’interno del quale abbiamo assistito a tutta una serie di annunci.

Koch Media Primetime: tutti i giochi annunciati

Painkiller

Si comincia con il grande ritorno della serie Painkiller, con l’annuncio di un nuovo capitolo dell’amata saga FPS ricca d’azione e ultra sanguinolenta in sviluppo. Purtroppo ad oggi non abbiamo ulteriori informazioni sul nuovo gioco e nemmeno immagini in merito.

The Chant

The Chant è un horror molto classico sviluppato dallo studio canadese Brass Token. Questo titolo ci immergerà in una storia dalle vibes thriller psicologiche con elementi orrorifici, che porteranno il giocatore a vivere un’avventura con una forte influenza action basata sulla psicologia dei personaggi. Sfortunatamente non abbiamo ricevuto alcuno spezzono di gameplay.

Kingdom Come Deliverance arriva su Nintendo Switch

C’è spazio anche per un annuncio destinato alla console ibrida Nintendo, con l’arrivo del gioco di ruolo medievale Kingdom Come Deliverance. Il porting è sviluppato dai ragazzi di Saber Interactive, e anche di questo progetto non abbiamo ricevuto alcun filmato.

Codename Final Form

Codename Final Form si è presentato ancora in fase di pre-produzione, e molto probabilmente anche il nome del gioco verrà cambiato nel tempo. Da quel che capiamo ad oggi, nel giocc vestiremo i panni di una valchiria cibernetica intenta a salvare l’umanità dall’estinzione.

Dolmen

Dolmen aggiunge alle meccaniche action-RPG un mood futuristico con una spruzzata da souls-like. I giocatori dovranno combattere all’arma bianca o con armi da fuoco, contro creature ispirate all’universo di Lovecraft.

Kings Bounty 2

Di Kings Bounty 2 ne abbiamo già parlato, con moltissimi giocatori che lo attendono su proprio PC (e non solo). Il gioco è sviluppato da 1C Entertainment ed è il seguito del popolare RPG che ha ridefinito il genere strategico a turni.

Scars Above

Se avete giocato e amato Returnal, Scars Above potrebbe quasi sembrarlo. Non ci sono le influenze rogue-like, ma parliamo di action-adventure dove dovremmo esplorare un pianeta misterioso e abitato da temibili creature aliene.

Encased

Dal team di sviluppatore russo Dark Crystal Games, Encased è un classico gioco di ruolo dallo stile che riprende la fantascienza anni ’60 in cui il giocatore è in missione per scoprire i segreti di una civiltà aliena.

Echoes of the End

Durante la Koch Media Primetime si presenta anche Echoes of the End, un’avventura single player ricca d’azione ambientata in un mondo fantasy che ci sembra già unico.

Payday 3

Payday 3 è uno dei giochi che ha avuto diversi problemi negli scorsi anni, ma sappiamo che i ragazzi di Starbreeze Studios ci stanno lavorando. Durante l’evento Koch Media Primetime abbiamo avuto l’occasione di vedere qualcosina, anche se ci vorrà ancora tempo prima di vedere nel dettaglio il gioco in azione.