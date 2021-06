IGN Expo, tutti i giochi mostrati all’interno dell’evento

Anche se ancora non apre ufficialmente le porte l’E3 2021 si può dire “ufficiosamente” iniziato. Già con l’evento di apertura del Summer Game Fest di ieri abbiamo avuto un’inizio con il botto. In tutti i sensi, dato che abbiamo avuto due annunci non di poco conto. Con Elden Ring che si è mostrato in tutta la sua potenza con un trailer maestoso e con Death Stranding Director’s Cut, non potevamo chiedere un’inizio migliore. Con questo IGN Expo invece andiamo a chiudere un’altra serata di annunci, subito dopo gli eventi di Koch Media e del Tribeca. Quindi, senza indugiare oltre, andiamo a vedere quali sono tutti i titoli che abbiamo visto in questo evento!

IGN Expo: tutti i giochi mostrati

Mortal Shell The Virtuos Cycle

L’evento ha inizio e subito si parte con reveal del tutto inaspettato! E’ stato infatti presentato quello che dovrebbe essere un’espansione del titolo di Cold Symmetry. Il souls-like dalle tinte horror che ha affascinato migliaia di giocatori in tutto il mondo!

Big Rumble Boxing: Creed Champions Rumble

In tutta sorpresa ritorna sui nostri schermi un titolo di box, che prende a piè pari dalla “mitologia” di Rocky. Il tutto in salsa arcade, mischiato ad atmosfere stravaganti e che sicuramente mirano a divertire a suon di destri!

Sherlock Holmes Chapter One

Si torna a mostrare con un trailer evocativo, il nuovo titolo di Frogware dedicato alla vita giovanile del nostro amato Sherlock di quartiere! Scopriamolo in questo nuovo trailer!

Survival Machine

Mettiamoci comodi e godiamoci la follia di questo titolo che mira ad essere un pieno di no-sense e di strategia.

Doki Doki Literature Club Plus

A sorpresa arriva la versione in scatola di uno dei titoli più chiacchierati degli ultimi anni, soprattutto del panorama horror underground. La versione in questione porterà delle nuove aggiunte, tra cui anche tracce esclusive!

Sifu

Si torna a mostrare con un gameplay trailer anche Sifu. Lo spettacolare gioco che ci mette nei panni di un “guerriero” il cui unico scopo è picchiare a suon di kung fu gli avversari.

Wild West Distany

Un trailer alquanto “strano” per mostrare un titolo dedicato al mondo del Far West che mette in scena anche la qualità con cui è stata creata la mappa di gioco in cui andremo a gestire il nostro ranch

Olli Olli World

Si torna a mostrare con la sua atmosfera spensierata il titolo che ha fatto innamorare migliaia di appassionati di skate. Ecco a voi Olli Olli World!

World War Z Aftermath

Si mostra in trailer il titolo della nuova espansione del titolo. Il gioco che ci mette nei panni di alcuni sopravvissuti alle prese con orde di zombie a caccia di sangue e cervello!

Bramble The Mountain King

Dalle atmosfere evocative, con delle scene crude. Un bambino alle prese con dei “sogni” che lo portano ad esplorare il mondo da un punto di vista alquanto strano. In arrivo nel 2022.

Skatebird

Cosa dire di questo titolo. Uccelli che sono alle prese con gli skate. Volate con il vostro skate all’interno di piste crete ad hoc per i nostri amici pennuti. Insomma, un titolo che sicuramente ci metterà le ali.

Unpacking

Un titolo bizzarro che mira a tutto quel pubblico maniaco dell’ordine e della simmetria. In questo titolo saremo chiamati a rimettere in ordine le camere della nostra casa, magari in seguito ad vari traslochi. Godetevi il trailer!

The Forgotten City

Nato come mod di Skyrim, ambientato nell’antica Roma ci immergeremo completamente in queste atmosfere “antiche” che ora arriva anche in versione standalone.

Disciples Liberation

Un GDR con qualche intuizione da titolo gestionale. Crescita di personaggi, dark fantasy e combattimento a turni. Insomma da non perdere per tutti gli amanti del genere!

Streets Of Rage 4

Arriva il trailer di Mr. X Nightmare che farà finalmente il suo debutto all’interno del tanto amato titolo della serie. A voi il trailer!

Core Keeper

Pixel Art, cave e c-op. Tutto quello che migliaia di giocatori desiderano per divertirsi in compagnia degli amici mentre si scoprono i misteri di un nuovo mondo! Scopriamo Core Keeper!

Inkulinati

Torna a mostrarsi uno dei titoli più irriverenti degli ultimi mesi, dopo esser stato rinviato si torna a mostrare in un nuovo trailer, con le sue solite atmosfere!

AudioClash Battle of The Bands

A ritmo di musica, un titolo che ci mette nei panni di una band. A suon di musica dovremmo affrontare i nostri avversari!

BlackTail

Un titolo completamente nuovo, e soltanto next-gen che ha dei sentori di fiabe ma dalle spinte tinte horror. Gustatevi il trailer di questa storia alquanto bizzarra, quanto misteriosa.

Death’s Gambit Afterlife

Il titolo con alcuni spunti souls like e metroidvania arriva finalmente anche su Switch in una versione riveduta e sicuramente completa.

Black Skylands

Navi volanti da upgradare, per sconfiggere una minaccia aliena che sembra arrivare da un altro mondo.

Steelrising

Il nuovo titolo di Spider, che sembra avere delle atmosfere steam punk unite al classico medioevale. Godetevi il trailer!

Unbound Worlds Apart

Colori sgargianti, personaggi “pucciosi” e misteri da scoprire in questo titolo platform presentato durante l’evento di IGN.

Broken Pieces

Sequenze di shooting, puzzle e anomalie spazio temporali. In quest’avventura ci immergeremo in un viaggio completamente alla scoperta di questo mistero.

Martha is Dead

Un titolo tutto italiano ambientato completamente in Italia, dalle tinte assolutamente horror. Cosa si cela dietro la morte di Martha? Vediamolo insieme in questo trailer!

Haunted Space

Anche questo un titolo completamente Italiano, e dedicato completamente alle nuove console next gen! Ambientato nello spazio profondo.

Chernobylite

Il titolo survivor che ci mette nei panni di un sopravvissuto alle prese con la zona di esclusione. Sopravvivi in una delle zone della terra più anguste! Luglio 2o21 è la data scelta per l’uscita!