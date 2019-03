EA Access pronto ad arrivare su PS4?

EA Access è il servizio in abbonamento per Xbox One di Electronic Arts: secondo un leak potrebbe ora arrivare anche su PlayStation 4!

L’industria videoludica si muove sempre di più verso il digitale e, sopratutto, sugli abbonamenti e sui servizi. Si tratta di uno dei metodi di guadagno più redditizi, oltre a essere apprezzato dall’utenza, la quale può accedere a un intero catalogo di giochi per una cifra fissa mensile o annuale. Parliamo di Xbox Game Pass di Microsoft, PlayStation Now di Sony, da poco arrivato in Italia, e anche EA Access.

Quest’ultimo è simile a Origin Access per PC e dà accesso ai prodotti di Electronic Arts, come FIFA 18, The Sims 4, Battlefield 1, Unravel 2 e Fe. Attualmente, è disponibile unicamente su Xbox One: non è mai giunto su PlayStation 4. Ora, però, scopriamo tramite Reddit un’immagine che, se si dimostrasse reale, farebbe pensare all’arrivo del servizio anche su console Sony.

L’immagine proverrebbe dal PlayStation Store brasiliano. Basandoci su quanto riportato dall’utente, la scritta significherebbe “EA Access ora disponibile”. Non sappiamo, ovviamente, se si tratti di un falso, ma l’utente afferma di non aver scattato lui per primo la foto, ma di averla ottenuta tramite un gruppo chat brasiliano dedicato a PlayStation 4: un’eventualità “sospetta”, ma non possiamo esprimerci oltre.

Si tratterebbe, nel caso si rivelasse vero, di un servizio extra assolutamente non sgradito: i fan EA potrebbero accedere a un buon numero di giochi (per quanto non i più recenti) grazie un abbonamento annuale non particolarmente costoso (24.99€ per 12 mesi).

Per ora non ci sono state dichiarazioni ufficiali da parte di Electronic Arts e di Sony PlayStation, quindi dobbiamo considerare tutto come un rumor e non come un’informazione ufficiale. Diteci, cosa ne pensate dell’idea di poter accedere a una parte del catalogo EA tramite abbonamento? Preferite comprare e giocare un videogame alla volta, oppure apprezzate l’idea di poter avere un’intera lista di titoli da poter usare a piacimento in ogni momento, in stile Netflix?