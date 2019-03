Xbox Game Pass: ecco i nuovi giochi di marzo 2019

Xbox Game Pass si aggiorna con nuovi contenuti, vediamo cosa è stato aggiunto a marzo e cosa arriverà nelle prossime settimane.

Xbox Game Pass è il servizio in abbonamento di Microsoft che permette di accedere a un ampio catalogo di giochi Xbox One e Xbox 360 (compatibili con Xbox One, ovviamente). L’offerta è in costante aggiornamento e la casa di Redmond non perde mai occasione di rimpolpare la lista di titoli disponibili. Ora, sappiamo con precisione quali sono i giochi aggiunti a marzo e quali saranno aggiunti nelle prossime settimane. Scopriamoli insieme.

Per iniziare, abbiamo già da questo momento accesso a F1 2018, il gioco di guida simulativa sviluppato da Codemaster. Si tratta di un’ottima aggiunta, sia per la qualità del prodotto, sia per il fatto che, prima, l’unico capitolo della serie disponibile era F1 2015: i fan potranno quindi tornare a giocare con una versione più moderna del loro simulatore preferito.

Al titolo automobilistico si aggiunge un vero pezzo da novanta: Fallout 4. Il gioco Bethesda non è stato apprezzato da tutti i giocatori, sopratutto a causa di una limitazione nella componente ruolistica e d’interazione con gli NPC (in termini di risposte disponibili durante i dialoghi), ma non si può negare che è un gioco in grado di divertire per molte ore. Avere la possibilità di testare con mano Fallout 4 è sicuramente gradito e permetterà a molti giocatori dubbiosi di capire in prima persona se le critiche fossero giuste o meno.

Il 29 marzo sarà il turno di Operencia: The Stolen Sun. Si tratta di un nuovo gioco di ruolo che viene reso disponibile all’interno dell’abbonamento Xbox Game Pass fin dal D1, esattamente come è successo con Ashen, Crackdown 3 e Sea of Thieves.

Infine, come annunciato durante l’ultimo Inside Xbox, il 4 aprile tutti gli abbonati potranno unirsi alla community di Minecraft ed esplorare il mondo cubettoso creato da Mojan, avendo accesso anche a tutte le espansioni e un mondo online vivo e denso di contenuti. Diteci, cosa ne pensate di queste nuove aggiunte all’Xbox Game Pass?