EA, aggiornamenti next-gen dell’intera line-up

Le console di prossima generazione sono ormai alle porte, con oggi sono stati calati tutti i sipari sulle nuove piattaforme da gioco di Microsoft anche grazie a tutte le recensioni che hanno inondato la rete. Trovate anche la nostra in questo articolo dedicato. EA proprio in queste ore ha fatto sapere che rilascerà degli aggiornamenti specifici per la next-gen a tutta la sua line up cercando di accontentare tutti i giocatori che vogliono iniziare i loro titoli sulla generazione ancora in corso per poi riprendere da dove hanno lasciato su PS5 e Xbox Series X|S.

Andiamo a vedere quindi nel dettaglio che cosa ci potrà offrire Electronic Arts nel caso in cui volessimo giocare ai titoli di questa generazione su next-gen.

Apex Legends

Aggiornamenti sia per Xbox Series X|S che per Playstation 5. Il titolo avrà un boost di performance, verrà portata la risoluzione sui 1440p. Inoltre verranno rilasciate maggiori informazioni su tutti gli altri contenuti in arrivo nel corso del 2021. Intanto potete leggere la nostra anteprima sulla Season 7 del Battle Royale di EA.

FIFA 21

Forse uno dei titoli più attesi da tutti su next-gen, sia per PS5 che per la famiglia Xbox, riceverà un miglioramento del frame rate e delle performance. Il gioco arriverà il prossimo 4 Dicembre.

Madden NFL21

Come per il titolo calcistico anche l’NFL godrà delle stesse prestazioni di FIFA, ma ovviamente ad un frame rate maggiore e con più stabilità. L’uscita è prevista per il prossimo 4 Dicembre.

Need For Speed Hot Pursuit Remastered

Trovate la nostra recensione pubblicata oggi, anche lui avrà più o meno le stesse caratteristiche di questa generazione. Quindi girerà in modalità retrocompatibilità senza alcuna miglioria.

Star Wars: Squadrons

Anche per questo titolo trovate la nostra recensione. Inoltre su PS5 riceverà un aggiornamento per il sistema di illuminazione mentre sulla famiglia Xbox il discorso che fa EA è un po’ diverso. Su Series X il titolo potrà arrivare ai 4K/60, mentre sulla più piccolina toccherà i 1440p/60. Inoltre ci sarà l’opzione Boost Performance che porterà il titolo a 120fps su tutte e due le console.

Fateci sapere cosa ne pensate di questi aggiornamenti e soprattutto avete prenotato le console di prossima generazione? Fatecelo sapere con un commento nella sezione apposita!