EA: il nuovo Battlefield uscirà tra il 2021 e il 2022

Durante la riunione con gli azionisti EA ha annuciato di essere al lavoro sul prossimo titolo della serie Battlefield, titolo atteso entro il 2022.

Durante la riunione con gli azionisti EA ha confermato che è in sviluppo un nuovo gioco della serie Battlefield per console di nuova generazione e che verrà rilasciato nell’anno fiscale 2022, che va da aprile 2021 a marzo 2022 . L’azienda non ha voluto condividere alcun dettaglio concreto sul nuovo gioco DICE, se non anticipando che il titolo mirerà ad inserire nuove innovazioni che saranno permesse dalle piattaforme di nuova generazione.

Durante la parte dedicata alle domande nella riunione, EA ha affermato che l’obiettivo prefissato per il nuovo Battlefield è quello di sfruttare una base di installazione più ampia delle prossime console di nuova generazione PlayStation 5 e Xbox Scarlett. “Presentare il gioco l’anno prossimo, quando la base installata delle nuove console il nuovo sarà ancora abbastanza piccola, non renderebbe giustizia al potenziale del titolo, e quindi fa parte della nostra strategia spostare il nuovo Battlefield nell’anno fiscasle 2022. “

Non conosciamo ancora il nome e l’ambientazione del prossimo titolo della serie, ma secondo il CEO di EA Andrew Wilson, presumibilmente si chiamerà Battlefield 6 e sarà un titolo all’avanguardia, pronto ad implementare novità sul multiplayer, sull’interazione social e sul piano competitivo.

Nel frattempo, EA ha ancora in programma di supportare Battlefield V. L’aggiornamento 5.0 del gioco arriverà il 31 ottobre e porterà i giocatori a calcare le zone di guerra nel Pacifico durante la seconda guerra mondiale. L’aggiornamento includerà due nuove mappe insieme a nuove armi, veicoli e delle modifiche al gameplay. EA afferma che continuerà a supportare Battlefield V anche durante il corso del prossimo anno. Cosa vorreste dal prossimo Battlefield? Diteci la vostra.